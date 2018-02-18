ناکامی سارقان احشام در گیلانغرب 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلیم سلیمی اظهار داشت: ماموران آگاهی چندی پیش با دریافت مرجوعه قضایی با موضوع سرقت احشام و طیور تحقیقات خود را در خصوص شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند.

وی افزود: ماموران پس از پایش و بررسی اطلاعاتی توانستند تعداد ۲ نفر از سارقان حرفه ای را در عملیاتی غافلگیرانه در حال سرقت احشام از حوزه استحفاظی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی گیلانغرب عنوان کرد: متهمان در بازجویی به سرقت حرفه ای ۲۳ راس احشام از اهالی بخش گواور اعتراف کردند.

سرهنگ سلیمی ضمن تقدیر از همکاری مردم با پلیس، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به پلیس اطلاع دهند.