  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۷

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب خبر داد:

ناکامی سارقان احشام در گیلانغرب 

ناکامی سارقان احشام در گیلانغرب 

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب از دستگیری سارقان حرفه‌ای و کشف احشام مسروقه خبرداد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلیم سلیمی اظهار داشت: ماموران آگاهی چندی پیش با دریافت مرجوعه قضایی با موضوع سرقت احشام و طیور تحقیقات خود را در خصوص شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند. 

وی افزود: ماموران پس از پایش و بررسی اطلاعاتی توانستند تعداد ۲ نفر از سارقان حرفه ای را در عملیاتی غافلگیرانه در حال سرقت احشام از حوزه استحفاظی دستگیر کنند. 

فرمانده انتظامی گیلانغرب عنوان کرد: متهمان در بازجویی به سرقت حرفه ای ۲۳ راس احشام از اهالی بخش گواور اعتراف کردند. 

سرهنگ سلیمی ضمن تقدیر از همکاری مردم با پلیس، از شهروندان خواست که در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4231415

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها