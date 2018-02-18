به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع افغانستان امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای در وبگاه خود از کشته شدن ۱۳۱ شبه نظامی شامل ۱۱ عنصر تروریستی داعش در عملیات نیروهای امنیتی طی ۲۴ ساعت گذشته در مناطق مختلف این کشور خبر داد.

وزارت دفاع افغانستان در این بیانیه اعلام کرد: این سلسله عملیات با حمایت نیروی هوایی و توپخانه‌ کشور در مناطقی از ننگرهار، لغمان، غزنی، پکتیا، میدان وردک ،ارزگان، زابل، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب ،بلخ، جوزجان، بغلان و هلمند به انجام رسیده است.

بیانیه وزارت دفاع افغانستان در ادامه می افزاید: همچنین مقادیر زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره نیز در جریان عملیات های مذکور کشف و ضبط شده است. نیروی هوایی افغانستان نیز ۱۰۲ سورتی پرواز به منظور حمایت از نظامیان این کشور انجام داده و ۲۹ پناهگاه شبه‌ نظامیان هم منهدم شده است.

گفتنی است، در حالی تیم امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته با تشکیل جلساتی به تدوین راهبرد جدید این کشور در افغانستان اقدام کردند که از زمان تهاجم واشنگتن به این کشور در سال ۲۰۰۱؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در افغانستان کشته و زخمی شده و عملیات طالبان و تروریست های تکفیری- وهابی داعش در مناطقی از شمال این کشور گسترش نیز یافته است.

لازم به ذکر است، دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار روستای «میرزا اولنگ» واقع در شهر «صیاد» ولایت «سرپل» در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که ۳۶ غیرنظامی و افراد خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و نیز گروهک تروریستی داعش کشته شده‌اند.