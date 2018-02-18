به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه از اختلافات داخلی در این کشور به عنوان عامل موفقیت روسیه نام برد.

رئیس جمهوری آمریکا در این پیام اعلام کرد: اگر هدف روسیه اختلاف افکنی، آشوب و به هم ریختگی در داخل آمریکا بود، با این همه جلسه های استماع، تحقیقات و تنفرهای حزبی ایجاد شده به رویاهای خود دست یافته است.

وی در ادامه افزود: آنها در مسکو از خنده روده بُر شدند. آمریکا بیدار شو!

لازم به ذکر است، ترامپ اعلام کرده است که جنجال ها درباره دخالت ادعائی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ این کشور با هدف آسیب رساندن به وی و دولت او بوده و لذا فاقد اعتبار می باشد.