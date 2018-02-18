۲۷۰۰امامزاده و بقاع متبرکه میزبان طرح آرامش بهاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی عصر یکشنبه در همایش وقف که در خوی برگزار شد اظهارداشت: در ایام تعطیلات نوروزی دو هزار و ۷۰۰ امامزاده و بقاع متبرکه در قالب طرح ملی آرامش بهاری با برنامه های متنوع فرهنگی میزبان مسافران و زائران نوروزی در سراسر کشور خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری ایام فاطمیه در امامزاده های سطح کشور، تصریح کرد: در یک هزار و ۲۵۱ امامزاده شاخص، مراسم ویژه‌ای با عنوان «شام غریبان یاس نبوی» با حضور سادات جلیل القدر، به‌عنوان صاحبان عزا و فرزندان حضرت زهرا (س) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۳ هزار و ۳۹۱ مبلغ در طرح سوگواره نبوی فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: یک هزار و ۹۸۱ نفر از مبلغان بومی و یک هزار و ۴۱۰ نفر از مبلغان اعزامی از حوزه علمیه قم هستند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: در ایام شهادت دخت نبی اکرم(ص)، ۱۴ شهرستان میزبان اجرای برنامه سوگواره یاس نبوی هستند.

حجت الاسلام داوود میرزایی در زمینه اجرای برنامه"یاس نبوی"به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)اظهار داشت: یاس نبوی ویژه برنامه ای است که با حضور ۱۶ مبلغ دینی و با هدف آشنایی هر چه بیشتر عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) با سیره حضرت فاطمه زهرا (س) از ۲۷ بهمن ماه به مدت یک هفته در ۱۴ شهر آذربایجان غربی در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: ارومیه و خوی هر کدام با چهار بقعه متبرکه، سلماس سه ،میاندوآب دو و چایپاره با یک بقعه میزبان این حرکت معنوی هستند.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی همچنین از اجرای طرح آرامش بهاری از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین سال ۹۷ خبر داد و گفت: این طرح معنوی نیز با هدف پرکردن اوقات فراغت مسافران نوروزی و اجرای برنامه های معنوی برگزار می‌شود.

در این همایش از کارشناسان برجسته مذهبی کشور دیدگاههای خود را در زمینه نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در تدوام راه ولایت و راههای تعمیق و گسترش فرهنگ مهدویت بیان کردند.