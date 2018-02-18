۱۰درصد مسکن مهر فاقد متقاضی است/ معلولان در اولویت دریافت مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمیان در بازدید عصر یکشنبه خود از پروژه مسکن مهر سمنان با حضور استاندار و نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس، با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد مسکن مهر کشور تکمیلشده است، تأکید کرد: ۱۰ درصد از این طرح باقیمانده که فاقد متقاضی است اما تا مهرماه سال آتی این میزان نیز تکمیل میشود.
وی با اشاره به تحقق وعده دولت یازدهم و دوازدهم در تعیین تکلیف مسکن مهر، افزود: اقدامات مؤثر دولت در این طرح سبب شد تا گره مسکن مهر گشوده شود؛ همچنین تأکید دولت بر رفع مشکلات مسکن مهر بهمثابه یکی از مطالبات مردمی از روز نخست باعث تسریع در امور شد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی تأکید کرد: در اجرای یکی دیگر از طرحهای این وزارتخانه باید گفت تاکنون دو هزار و ۶۰۰ خانوار دارای دو معلول و بیشتر صاحبخانه شدهاند که این امر با تعامل بهزیستی خوشبختانه صورت گرفت همچنین ۲۰۰ خانه نیز در سال ۹۶ به خانوار دارای معلول تحویل شد.
شناسایی ۷۶۰۰خانوار دارای معلول
عظیمیان بابیان اینکه طرح اعطای مسکن به خانوار دارای معلول تا سال ۹۹ طی تفاهمنامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بهزیستی ادامه دارد، گفت: دولت برنامه دارد تا پایان این تفاهمنامه به تمام تعهدات خود عمل کند.
وی بابیان اینکه هفت هزار و ۶۰۰خانوار دارای معلول از طرف بهزیستی شناساییشدهاند، بیان داشت: اعطای خانه به معلولان جز در سایه همراهی بهزیستی، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای ذیربط میسر نمیشد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی درباره صدور سند در دو بخش روستایی و شهری با حمایت بنیاد مستضعفان نیز، توضیح داد: دولت به سمت تعیین تکلیف اراضی که مالکان آن دولت هستند پیش رفته و با سه شرط این اراضی به مردم واگذارشده است نخست اینکه املاک کاملاً ساختهشده باشند، دوم افرادی که آنها را تصرف کردهاند واجد شرایط باشند و سوم این املاک نباید مغایر با اسناد بالادستی باشد که در این صورت اسناد مذکور برای مردم صادر میشود.
عظیمیان بیان کرد: این طرح در زمره مطالبات مردم بوده که دولت خود را موظف میداند در راستای خدمترسانی به آحاد جامعه، در اجرای آن تسهیل سازی را رعایت کند.
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