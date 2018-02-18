وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان/ «راسک» گرمترین شهر ایران

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی طی سه روز آینده به تناوب احتمال افزایش ابر به ویژه در نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.

وی افزود: باتوجه به این شرایط احتمال بارش های ناچیز و پراکنده در روز دوشنبه در نیمه شمالی استان و همچنین طی روز سه شنبه رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق در ارتفاعات جنوب شرقی سیستان و بلوچستان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه از بعدازظهر امروز وزش بادهای گرم جنوب –جنوب غرب در نواحی مرکزی استان افزایش یافته است، ادامه دارد: وزش این بادها در برخی نقاط همراه با گرد و خاک است.

وی خاطرنشان کرد: طی روز دوشنبه و همچنین صبح سه شنبه در زاهدان و دیگر نواحی مرکزی، مرز غربی و جنوب شرقی استان شدت وزش باد از سمت جنوب غرب شدیدتر است به گونه ای که سرعت باد بین ۷۰ تا گاهی بیش از ۹۰ کیلومتر بر ساعت نیز پیش بینی می شود.

ملاشاهی با اشاره به اینکه وزش باد در این مناطق همراه با گردوخاک وکاهش شدید دید است، بیان داشت: باتوجه به این شرایط احتمال اختلال تردد در مسیرهای مواصلاتی «زاهدان- بم»، «ایرانشهر- بم» و «زاهدان به نهبندان و زابل» وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت در شمال استان نفوذ گردوغبار سبب کاهش شدید دید و کاهش کیفیت هوا می شود، گفت: طی این مدت وزش باد جنوبی در منطقه سیستان موجب بروز پدیده گردوخاک با شدت کمتر می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته «راسک» با ۳۶ درجه گرمترین شهر کشور بود، افزود: از نظر دمایی تا روز دوشنبه افزایش موقتی دما ادامه دارد اما از روز سه شنبه مجددا دما کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت وضعیت دریای عمان نسبتا آرام و سواحل همراه با غبار محلی و مه آلود پیش بینی می شود، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۷ درجه سانتیگراد و راسک با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتی گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.