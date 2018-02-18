دوربین مداربسته، چهره سارق خودرو را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "محمد قربان منصوری"، در تشریح این خبر گفت: نیمه شب گذشته طی اعلام خبری از سوی مرکز پیام این کلانتری به ماموران گشت انتظامی مبنی بر سرقت خودرو در خیابان ۱۳۵ ، ماموران به محل اعزام شدند که فردی به آنها مراجعه و اظهار داشت خودروی سواری اش، را کنار منزل پارک کرده بوده که متوجه سرقت آن شده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در بررسی ماموران مشخص شد که ساختمان های اطراف محل سرقت به دوربین مداربسته مجهز است که بر این اساس با هماهنگی از سوی مقام قضایی فیلم های ضبط شده دوربین ها مورد بازبینی قرار گرفت که طی آن چهره سارق به دست آمده و در بررسی های بعدب مشخص شد که این سارق سابقه دار است.

وی افزود: با انجام تحقیقات فنی و تخصصی پاتوق این متهم در خیابان "درختی" شناسایی شد و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و برای بررسی به کلانتری منتقل شد.

رئیس کلانتری ۱۴۴ بیان داشت: متهم در بازجویی های اولیه به جرم خود اعتراف و اذعان داشت که پس از سرقت خودرو، قطعاتش را ربوده و خودرو را در خیابان ۱۹۶ رها کرده است که با حضور ماموران در محل مذکور خودرو، کشف و به مالکش بازپس داده شد و متهم نیز با شکایت مالباخته به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

سرهنگ منصوری، تصریح کرد: در ادامه با راهنمایی های متهم، یک مالخر اموال مسروقه نیز که همدست وی بود، شناسایی و دستگیر شد و در بازرسی از خودرو و مخفیگاه وی، اموال مسروقه، از جمله یک دستگاه ضبط خودرو، ۲ پنل ضبط، یک دستگاه آمپیلی، پنج دسته کلید خودروهای مختلف، چهار دستگاه گوشی تلفن همراه، تعدادی لباس و تعداد زیادی آچار کشف شد.