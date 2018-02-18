نشست مشترک بررسی طرح وام اشتغال روستایی/سرعت و دقت در اجرای طرح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این جلسه با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های عامل طرح توسعه اشتغال روستایی برگزار شد، پیرامون روند اجرای طرح های اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر، اقدامات انجام شده، چالش ها و راهکارها گفت و گو و تبادل نظر شد.

ربیعی در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از وجود دیدگاه و درک مشترک درباره مفاهیم تولید و اشتغال میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی، به پیچیدگی های اجرای طرح در روستاها اشاره و اظهارکرد: سرعت و دقت در اجرای طرح های اشتغال روستایی بایستی توامان مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: تاکید این طرح بر ایجاد اشتغال است لذا پرداخت تسهیلات بایستی پس از بررسی های لازم و در راستای تحقق این هدف انجام شود.

در این جلسه همچنین رئیس کل بانک مرکزی ضمن بررسی گزارش عملکرد بانک های عامل، بر ایجاد هماهنگی کامل میان کلیه بانک های ذیربط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.

وی افزود: در اجرای طرح های اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر بایستی دقت و کیفیت هم زمان مورد توجه قرار گیرند و سرعت عمل باعث نشود از دقت ما در تخصیص منابع برای هدف مورد نظر کاسته شود.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود از بانک ها خواست تا از ابزارهای تبلیغاتی و ظرفیت های روابط عمومی خود برای اطلاع رسانی طرح توسعه اشتغال روستایی در جامعه استفاده کنند.

در ادامه این جلسه روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یکی از بانک‌های عامل اجرای طرح پرداخت وام اشتغال روستایی اظهار داشت: تا کنون بررسی طرح های پیشنهادی و پرداخت تسهیلات در راستای اهداف طرح ادامه دارد.

وی با تاکید بر این که این تسهیلات به طرح های ویژه ای تعلق می گیرد و بررسی اشتغالزایی طرح پیشنهادی قبل از پرداخت ضروری است اعلام کرد: با سرعت گرفتن معرفی طرح ها از ماه آینده و بررسی طرح ها، پرداخت ها با سرعت بیشتری انجام می شود.