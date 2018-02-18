انهدام باند ۲ نفره سرقت با ۶ فقره زورگیری تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "امیر هوشنگ امیری" ضمن تشریح این خبر، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه در محدوده خیابان "مصطفی خمینی" و شکایت شهروندان، تیمی از ماموران این یگان مسئول رسیدگی به موضوع شدند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: تحقیقات اولیه از مالباختگان مشخص کرد که سرقت ها از سوی دو موتوسوار با یکدستگاه موتورسیکلت صورت می گیرد که با توجه به به دست آمدن مشخصات چهره و ظاهر متهمان و وسیله نقلیه شان، دستور دستگیری متهمان در صدر لیست فعالیت انتظامی ماموران این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: اقدامات و تعقیب و مراقبت های ماموران در محدوده های وقوع سرقت آغاز شد تا این که در نهایت این اقدام نتیجه داد و زمانی که سارقین در حال پرسه زنی با موتورسیکلت پلاک مخدوش، در محدوده مذکور بوده و قصد سرقت سرقت تلفن همراه یک شهروند را داشتند، مشاهده و دستگیر شدند.

رئیس کلانتری ۱۱۳ بازار، بیان داشت: متهمان به کلانتری منتقل و تحت بازجویی های انجام شده به جرایم خود مبنی بر سرقت با سلاح سرد اعتراف کرده و همچنین به ۶ فقره سرقت نیز اقرار کردند و در بازرسی از آنها ۲ قبضه سلاح سرد و تعدادی تلفن همراه مسروقه کشف شد.

سرهنگ امیری، تصریح کرد: با حضور سه تن از شاکیان در کلانتری و شناسایی چهره متهمان، پرونده تکمیل و برای تحقیقات بیشتر به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.