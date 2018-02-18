برخی از مدارس آذربایجان شرقی تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه مدارس تمام مقاطع تحصیلی منطقه مهربان در نوبت قبل از ظهر و شهرستان بستان آباد در نوبت صبح و بعداز ظهر اعم از مناطق روستایی و مناطق شهری تعطیل خواهند بود.

در شهرستان اهر مدارس تمام مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری تعطیل خواهند بود.

در منطقه خواجه مدارس تمام مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری در نوبت های قبل از ظهر و بعداز ظهرتعطیل خواهند بود.

در شهرستان سراب مدارس تمام مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری در نوبت قبل از ظهر تعطیل خواهند بود.

مدارس در شهرستان کلیبر نوبت قبل و بعداز ظهر اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری و در منطقه تیکمه داش نوبت قبل از ظهر اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری تعطیل است.

در شهرستان ورزقان مدارس تمام مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری در نوبت قبل از ظهر تعطیل خواهند بود.

‍- شهرستان هوراند(نوبت صبح وبعدازظهر)

- منطقه نظر کهریزی(نوبت صبح و بعدازظهر)

- منطقه تیکمه داش(نوبت قبل از ظهر)

- شهرستان سراب (نوبت قبل ازظهر)

- شهرستان هریس (در نوبت صبح)مدارس کلیه مقاطع تحصیلی اعم از مناطق روستائی و مناطق شهری تعطیل خواهند بود.

- منطقه هشترود ؛مناطق روستایی : مدارس کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل بوده و مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی و مدارس استثنایی تعطیل و مدارس بقیه مقاطع تحصیلی با یکساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع به فعالیت می کنند.

- شهرستان چاراویماق ؛مناطق روستایی : مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهند بود.

_ منطقه ترکمانچای؛مدارس مقطع پیش دبستانی و مدارس استثنایی تعطیل بوده و مدارس بقیه مقاطع اعم از مناطق روستائی و شهری راس ساعت ۹ صبح شروع به فعالیت خواهند کرد.

- شهرستان تسوج: مدارس کلیه مقاطع تحصیلی در مناطق شهری و روستایی از ساعت ۹ صبح شروع به کار خواهند کرد.