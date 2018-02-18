به گزارش خبرنگا مهر، سید دانیال محبی عصر امروز در جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برخی بانک‌ها تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی را پرداخت نکرده اند، گزارش دلیل عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها را خواستار شد.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت، ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بدون لحاظ سوابق چک های برگشتی و سوء اثر بانکی پرداخت می شود و بانک ها نباید واحدهای تولیدی را به دلیل بدهی های بانکی تملیک کنند.

وی ادامه داد: مدیران باید با انگیزه بیشتر و احساس مسئولیت زمینه حمایت و رونق در فعالیت های تولیدی را فراهم کنند.

محبی گفت: دولت توجه ویژه ای به ایجاد و حمایت از واحدهای صنعتی دارد و مشوق های خوبی در این زمینه ارائه کرده است که هرگونه قصور و عدم همکاری در این زمینه قابل قبول نیست.

وی استفاده از ظرفیت مرز، بندر و ترانزیت را برای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در استان ضروری دانست و گفت: رفع مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی و کشاورزی تحقق أهداف اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تاکید رهبر انقلاب است را تسریع می کند.

همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان هم در این جلسه اظهار داشت: با احیاء واحدهای راکد طی سال جاری برای ٤٤٦ نفر شغل فراهم شده است.

نادر میرشکار افزود: از٢٧٠ واحد صنعتی ثبت نام شده ١٧٨ مورد به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش معرفی شده اند که از این تعداد ٤٥ واحد عقد قرارداد داشته که به ٤٢ واحد رقمی بیش از ٣٥٠ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: ٥٩ طرح که بالای ٦٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند نیز با سرمایه در گردش بیش از ١٠٥ میلیارد تومان و ایجاد هزار و ٧٠٥ شغل طی این مدت به بهره برداری رسیده است.