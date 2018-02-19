امسال ۵۰ اثر تاریخی در آذربایجان غربی مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جریان بازدید بازدید مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی کشور از بناهای تاریخی ارومیه افزود: برای حفظ و احیاء کلی آثار تاریخی در استان در سالجاری در مجموع مبلغ ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده و تا به حال بیش از ۵۰ اثر تاریخی در سطح استان مرمت و احیاء شده است.

در این بازدید غلامرضا میثاقیان اقدامات انجام یافته برای مرمت و احیاء این آثار را در ارومیه بسیار خوب ارزیابی کرده و نقطه نظرات خود را بمنظور احیاء این آثار ارائه کرد.

برهمین اساس غلامرضا میثاقیان از بنای تاریخی خانه چوبی که بعنوان موزه طب در داخل دانشگاه ارومیه بوده و در حال مرمت و احیاء است بازدید کرده و هم چنین با حضور در مسجد تاریخی جامع و بازار تاریخی ارومیه و پل باراندوز این شهر از نزدیک با اقدامات انجام یافته آشنا شد.

مدیرکل حفظ و احیاء بناها ومحوطه های تاریخی سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری کشور همچنین امروز یکشنبه با حضور خود در منطقه آزاد ماکو از کاخ موزه باغچه جوق بازدید کرد.

براساس این گزارش در این بازدید که محب علی آذری کارشناسان عالی سازمان متبوع نیز او را همراهی می کردند روند مرمتی مجموعه کاخ سردار ماکو مورد بررسی قرار گرفت .

حسن سپهرفر معاون میراث فرهنگی و ناظرین استان آذربایجان غربی و مشاورین منطقه آزاد ماکو در این بازدید از نحوه اقدامات این اداره کل و تعاملات انجام یافته با سازمان منطقه آزاد ماکو در زمینه حفاظت و مرمت آثار تاریخی موجود در این منطقه گزارش ارائه کردند.