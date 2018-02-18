عیادت مسئولان آذربایجان غربی از مصدومان حادثه اتوبوس خوی

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یک شنبه مسئولان استان آذربایجان غربی و مدیران شهرستان هشترود از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس خوی - تهران، دربیمارستان امام حسین (ع) هشترود عیادت کردند.

دراین دیدار چند ساعته سیدمحمد عابدی معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار خوی و سالم خویی مدیر ستاد بحران استان آذربایجان غربی حضور داشتند.

مسئولان با حضور دربیمارستان هشترود ضمن عیادت از مصدومان، از نزدیک در جریان روند و چگونگی درمان آن ها قرارگرفتند.

ناصر نادری معاون فرماندار هشترود، محمدی شهردارهشترود، اسمعیل زاده بخشدار نظرکهریزی، محمدحسینی مدیر بیمارستان و خانی مدیر روابط عمومی بیمارستان امام حسین (ع) نیز دراین عیادت حضور داشتند.

دراین حادثه متاسفانه سه مرد ویک زن از سرنشینان اتوبوس دردم جان باخته و ۲۴ نفر دیگر مصدوم شدند.