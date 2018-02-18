ظریف از مونیخ به مسکو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام خبر سفر ظریف به مسکو گفت: وزیر امور خارجه کشورمان امشب از مونیخ به مسکو سفر می کند و فردا در کنفرانسی بین المللی تحت عنوان "روسیه در خاورمیانه: نقش آفرینی در تمامی صحنه ها" که در موسسه والدای برگزار می شود، شرکت خواهند کرد. این کنفرانس فردا دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۶ با سخنرانی دکتر ظریف و سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه فدراسیون روسیه در مسکو افتتاح خواهد شد.

قاسمی افزود: در این نشست دو روزه اندیشمندان و مقامات حدود ۳۰ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران شرایط پس از داعش در سوریه، چشم انداز درگیری های فلسطین و رژیم صهیونیستی، بررسی شرایط یمن، مکانیسم های کمک به لیبی، مسائل کردها و در مجموع، موضوع کاهش تنش های منطقه ای را در قالب هشت بخش محتوایی (پنل)، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد.