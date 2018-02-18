به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به مقدار بارش نقطه‌ای سامانه اخیر از شروع بارندگی‌ها تا ساعت ۱۷ عصر امروز یک‌شنبه اظهار داشت: در این راستا در نورآباد ۸۱ میلی‌متر، رومشکان ۷۳ میلی‌متر، دوره چگنی ۶۵ میلی‌متر، کوهدشت ۶۳ میلی‌متر، الشتر ۶۲ میلی‌متر و در دورود ۶۱ میلی‌متر بارش باران را داشتیم.

وی همچنین میزان بارش‌ها را در خرم‌آباد ۵۲ میلی‌متر، بروجرد ۴۸ میلی‌متر، پلدختر ۴۰ میلی‌متر، ازنا ۲۲ میلی‌متر و الیگودرز را ۱۹ میلی‌متر عنوان کرد و گفت: میانگین بارش‌ها در استان ۵۳ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان بابیان اینکه تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است و تردد نیز در همه محورهای ارتباطی استان به‌آرامی برقرار است افزود: سامانه هوایی تقریباً ضعیف شده و در ساعات آینده در اکثر نقاط از شدت بارش کاسته خواهد شد.