  1. استانها
  2. لرستان
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۳۷

در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح شد؛

بارش ۵۳ میلی‌متر باران در لرستان/ نورآباد بیشترین بارش‌ها را داشت

بارش ۵۳ میلی‌متر باران در لرستان/ نورآباد بیشترین بارش‌ها را داشت

خرم‌آباد- مدیرکل مدیریت بحران لرستان میانگین بارش‌های این استان را ۵۳ میلی‌متر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به مقدار بارش نقطه‌ای سامانه اخیر از شروع بارندگی‌ها تا ساعت ۱۷ عصر امروز یک‌شنبه اظهار داشت: در این راستا در نورآباد ۸۱ میلی‌متر، رومشکان ۷۳ میلی‌متر، دوره چگنی ۶۵ میلی‌متر، کوهدشت ۶۳ میلی‌متر، الشتر ۶۲ میلی‌متر و در دورود ۶۱ میلی‌متر بارش باران را داشتیم.

وی همچنین میزان بارش‌ها را در خرم‌آباد ۵۲ میلی‌متر، بروجرد ۴۸ میلی‌متر، پلدختر ۴۰ میلی‌متر، ازنا ۲۲ میلی‌متر و الیگودرز را ۱۹ میلی‌متر عنوان کرد و گفت: میانگین بارش‌ها در استان ۵۳ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان بابیان اینکه تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است و تردد نیز در همه محورهای ارتباطی استان به‌آرامی برقرار است افزود: سامانه هوایی تقریباً ضعیف شده و در ساعات آینده در اکثر نقاط از شدت بارش کاسته خواهد شد.

کد مطلب 4231495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها