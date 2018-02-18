اسکان مسافران نوروزی در ۵۰۰ کلاس درس در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم پور صادق عصر امروز یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دزفول با اشاره به آماده سازی ۵۰۰ کلاس درس به منظور اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان عنوان کرد: این کلاس ها دارای فرش، آشپزخانه، حمام و یخچال هستند؛ ضمن آنکه در راهرو های مدارس نیز تلویزیون قرار داده می شود.

وی بابیان اینکه طرح ستاد اسکان یک طرح منطقه ای و ملی است، افزود: در همین خصوص لازم است تمام دستگاه های متولی و خدماتی شهرستان در راستای پذیرایی هرچه بهتر از مسافران نوروزی در این امر همکاری کنند.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش دزفول عنوان کرد: در راستای تجهیز هرچه بهتر این کلاس ها نیاز به پتو و فرش های بیشتری است که در این زمینه نیازمند مساعدت شهرداری و فرمانداری هستیم.

پورصادق تصریح کرد: اولویت اسکان مسافران نوروزی با فرهنگیان است اما در صورتی که ظرفیت لازم وجود داشته باشد؛ مسافران سایر اصناف و مردم عادی نیز پذیرش خواهند شد.

عبدالمحمد جرجانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان دزفول نیز با حضور در این جلسه، اظهار کرد: مدارس شهرهای اقماری دزفول نیز می توانند در صورت تمایل برای اسکان مسافران نوروزی همانند سال گذشته اعلام آمادگی کنند تا بتوانیم در صورت نیاز مسافرانی را در مدارس این مناطق اسکان دهیم.

به گزارش مهر، در نوروز ۹۶ بیش از ۲۶ هزار مسافر نوروزی در ۶۵ آموزشگاه دزفول اسکان یافتند.