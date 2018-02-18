  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۳۸

بخشدار زرآباد:

ساحل «درک» آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

ساحل «درک» آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

کنارک - بخشدار زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: این بخش با داشتن سواحل زیبا و بکر و میوه های گرمسیری مهد جذب گردشگر در جنوب استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید احلال زهی امشب در نخستین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی بخش «زرآباد»، اظهار داشت: این نقطه از ایران اسلامی از معدود نقاط منحصر به فرد کشور است که چند قابلیت مهم و تاثیر گذار از جمله کشاورزی، صیادی و گردشگری را دارد.

وی با اشاره به اینکه به منظور ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و میهمانان نوروزی هماهنگی های لازم انجام شده است، افزود: ساحل «درک» زرآباد یکی از زیباترین و بکرترین نقاط کشور است که مسافران و گردشگران با سفر به این نقطه از استان پهناور سیستان و بلوچستان  می توانند لحظات خوشی را سپری کنند.

شهردار شهر زرآباد نیز در این جلسه، اظهار داشت: خدمت رسانی به مسافران نوروزی فرصتی برای نمایش فرهنگ مهمان نوازی مردم «زرآباد» است.

عبدالله برکی ادامه داد: پارک ملت شهر «زرآباد» همچون ادوار گذشته پذیرای گردشگران و مسافران نوروزی است.

مرادبخش اسدالهی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کنارک نیز با اشاره به آمادگی این نهاد جهت استقبال از مسافران نوروزی، گفت: منطقه جنوب سیستان و بلوچستان از ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه گردشگری برخوردار است و پایگاه امداد و نجات دریایی و پایگاه جاده ای بخش «زرآباد» جهت خدمت رسانی به مسافران نوروزی آمادگی لازم را دارند.

کد مطلب 4231498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها