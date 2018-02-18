ساحل «درک» آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید احلال زهی امشب در نخستین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی بخش «زرآباد»، اظهار داشت: این نقطه از ایران اسلامی از معدود نقاط منحصر به فرد کشور است که چند قابلیت مهم و تاثیر گذار از جمله کشاورزی، صیادی و گردشگری را دارد.

وی با اشاره به اینکه به منظور ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و میهمانان نوروزی هماهنگی های لازم انجام شده است، افزود: ساحل «درک» زرآباد یکی از زیباترین و بکرترین نقاط کشور است که مسافران و گردشگران با سفر به این نقطه از استان پهناور سیستان و بلوچستان می توانند لحظات خوشی را سپری کنند.

شهردار شهر زرآباد نیز در این جلسه، اظهار داشت: خدمت رسانی به مسافران نوروزی فرصتی برای نمایش فرهنگ مهمان نوازی مردم «زرآباد» است.

عبدالله برکی ادامه داد: پارک ملت شهر «زرآباد» همچون ادوار گذشته پذیرای گردشگران و مسافران نوروزی است.

مرادبخش اسدالهی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کنارک نیز با اشاره به آمادگی این نهاد جهت استقبال از مسافران نوروزی، گفت: منطقه جنوب سیستان و بلوچستان از ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه گردشگری برخوردار است و پایگاه امداد و نجات دریایی و پایگاه جاده ای بخش «زرآباد» جهت خدمت رسانی به مسافران نوروزی آمادگی لازم را دارند.