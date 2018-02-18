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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۴۰

اعزام ۳۲ نفر مبلغ دینی در ایام فاطمیه به مناطق تبلیغی تکاب

اعزام ۳۲ نفر مبلغ دینی در ایام فاطمیه به مناطق تبلیغی تکاب

ارومیه - رئیس اداره تبلیغات اسلامی تکاب، از اعزام ۳۲ نفر مبلغ دینی به مناطق مختلف تبلیغی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر قاسمیان در جمع کارکنان تبلیغات اسلامی این شهرستان اظهارداشت:به همت اداره ی تبلیغات اسلامی تکاب و بمناسبت ایام فاطمیه، تعداد ۳۲ نفر از مبلغین دینی جهت انجام امر تبلیغ، همچنین بیان احکام دینی و مسائل شرعی به نقاط مختلف شهری و روستایی این شهرستان اعزام شدند.

وی ایام فاطمیه را فرصت مغتنمی برای مبلغین دانست که می توانند مشکلات و مسائل مبتلابه جامعه را در منابر بازگو و تشریح کنند افزود: یکی از توطئه های دشمنان کم رنگ کردن آموزه های دینی و قرآنی در جامعه و ایام فاطمیه بهترین فرصت برای آشنایی نسل جوان با این آموزه هاست.

وی در ادامه به موضوع «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» که توسط رهبرمعظم انقلاب برای سال ۹۶ نامگذاری شده اشاره و مهمترین نیاز کنونی جامعه ی ایران را حمایت از تولید داخلی برشمرد که باید روحانیون و مبلغین اعزامی، در منابر خود به کرات این مسئله را برای آحاد مردم بازگو کنند تا به حول و قوه ی الهی مشکل اقتصادی کشور مرتفع شود.

سرپرست اداره  تبلیغات اسلامی تکاب در پایان یادآور شد: آگاه سازی اقشار مختلف مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان نسبت به آسیب های فضای مجازی از دیگر مسائلی است که باید مبلغان اعزامی علاوه بر بحث نماز، فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر و زکات که وظیفه ی ذاتی شان است، نسبت به آسیب های اجتماعی و فرهنگی نیز مردم را آگاه کنند.

کد مطلب 4231500

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