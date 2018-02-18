اعزام ۳۲ نفر مبلغ دینی در ایام فاطمیه به مناطق تبلیغی تکاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر قاسمیان در جمع کارکنان تبلیغات اسلامی این شهرستان اظهارداشت:به همت اداره ی تبلیغات اسلامی تکاب و بمناسبت ایام فاطمیه، تعداد ۳۲ نفر از مبلغین دینی جهت انجام امر تبلیغ، همچنین بیان احکام دینی و مسائل شرعی به نقاط مختلف شهری و روستایی این شهرستان اعزام شدند.

وی ایام فاطمیه را فرصت مغتنمی برای مبلغین دانست که می توانند مشکلات و مسائل مبتلابه جامعه را در منابر بازگو و تشریح کنند افزود: یکی از توطئه های دشمنان کم رنگ کردن آموزه های دینی و قرآنی در جامعه و ایام فاطمیه بهترین فرصت برای آشنایی نسل جوان با این آموزه هاست.

وی در ادامه به موضوع «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» که توسط رهبرمعظم انقلاب برای سال ۹۶ نامگذاری شده اشاره و مهمترین نیاز کنونی جامعه ی ایران را حمایت از تولید داخلی برشمرد که باید روحانیون و مبلغین اعزامی، در منابر خود به کرات این مسئله را برای آحاد مردم بازگو کنند تا به حول و قوه ی الهی مشکل اقتصادی کشور مرتفع شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تکاب در پایان یادآور شد: آگاه سازی اقشار مختلف مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان نسبت به آسیب های فضای مجازی از دیگر مسائلی است که باید مبلغان اعزامی علاوه بر بحث نماز، فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر و زکات که وظیفه ی ذاتی شان است، نسبت به آسیب های اجتماعی و فرهنگی نیز مردم را آگاه کنند.