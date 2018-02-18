راه اندازی ۲ مرکز سواد آموزی در دزفول/ ۵ هزار بیسواد مطلق

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیرین صحرایی عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش دزفول عنوان کرد: بالغ بر ۲ هزار نفر از افراد بیسواد این شهرستان، والدین دانش آموزان هستند و مابقی نیز عمدتا در مناطق روستایی و حاشیه شهرستان زندگی می کنند که به دلایل مختلف از تحصیل محروم شده اند.

وی افزود: همچنین ۱۴۰ هزار سواد آموخته در سطح شهرستان وجود دارد که باتوجه به گذشت چند دهه از آموزش آن ها، آموخته هایشان در معرض فراموشی قرار دارد..

رئیس اداره نهضت سواد آموزی دزفول عنوان کرد: در مبحث سواد آموزی دوگروه چالش انگیز وجود دارد؛ گروه افرادی که به هر دلیل تمایل به تحصیل نداشته و جذب این مقوله نمی شوند و گروه دوم کسانی هستند که با وجود اخذ مدارک مختلف اما به دلیل نبود سازمان حمایت کننده و سر و کار نداشتن با مکتوبات به پدیده بیسوادی دچار شده اند.

شیرین صحرایی ادامه داد: وجود این گروه ها و همچنین تعداد بالای افراد کم سواد در شهرستان باعث شده تا دو مرکز یادگیری محلی در دزفول راه اندازی شود. یکی از این مراکز تحت عنوان مرکز یادگیری طلوع فجر در ندامتگاه فجر و دیگری تحت عنوان مرکز یادگیری شهدای دزفول واقع در شمال شهر و خیابان رودکی است که در شیفت بعد از ظهر آموزشگاه ایمان به فعالیت می پردازد.

وی بابیان اینکه در این مراکز در کنار آموزش درسی، مهارت های متعددی از جمله آشپزی، هنری، مسابقات فرهنگی، اجتماعی و غیره نیز به افراد آموزش داده می شود، گفت: مجموعا ۱۸۸ نفر در این دو مرکز تحت پوشش قرار داده شده اند که در این مدت تاکنون خروجی و تاثیرات بسیار مثبتی داشته و تنوع آموزش ها موجب استقبال مردم شده است.

شیرین صحرایی اضافه کرد: این مراکز یادگیری محلی نقش مهمی در زمینه یادگیری مادام العمر افراد ایفا خواهند کرد.