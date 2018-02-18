همایش تقدیر از خانواده اهداکنندگان عضو در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تقدیر از خیران، موسسات خیریه، خانواده اهدا کنندگان عضو و گروه های داوطلب و جهادی حوزه سلامت امروز در کرمانشاه برگزار شد.

محمودرضا مرادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۳ مورد اهدای عضو در این استان انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش آمار اهدا کنندگان عضو در استان افزود: با کار خداپسندانه خانواده ها، بیش از ۷۰ نفر از اهدای عضو منتفع شدند و سلامتی خود را به دست آوردند.

مرادی با بیان اینکه کشور ایران در کمک های خیریه و کارهای داوطلبانه رتبه اول دنیا را دارد، گفت: در زلزله اخیر، خیرین ساخت ۴۷ باب خانه بهداشت، ۱۰ مرکز جامع خدمات سلامت، پایگاه های فوریت های پزشکی، ۵۰ تخت بیمارستانی در سرپل و ۹۶ تخت خوابی در اسلام آبادغرب، ۱۴۷ دستگاه کانکس و... را متقبل شدند.

حجت الاسلام افشار مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز در این همایش اظهار داشت: کار خیر در دین مبین اسلام جایگاه والایی دارد و خداوند متعال در قرآن کریم به امور خیریه و نیکوکاری اشاره فرموده است.

وی افزود: خداوند متعال فرصت زندگی را برای تعالی و کمال به انسان‌ها اهدا نموده است که برخی افراد با اهدای اعضای بدن خود به نیازمندان مسیر تعالی و کمال را سریع‌تر طی می‌کنند.