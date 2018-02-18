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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۲:۱۲

بارش برف مدارس برخی شهرهای اردبیل را به تعطیلی کشاند

بارش برف مدارس برخی شهرهای اردبیل را به تعطیلی کشاند

اردبیل - بارش برف و برودت هوا مدارس برخی شهرهای استان اردبیل را در روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه به تعطیلی کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق اعلام هواشناسی استان اردبیل از عصر روز یکشنبه بارش برف و باران در اغلب مناطق استان آغاز شده و کاهش محسوس دمای هوا احساس می شود.

به دلیل کاهش دما و پیش بینی تداوم بارش برف، آموزش و پرورش استان اردبیل با صدور اطلاعیه ای مدارس برخی شهرهای استان را تعطیل اعلام کرد.

بر اساس اطلاعیه صادره در روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه مدارس سری صبح شهرهای اردبیل، سرعین، نیر، نمین و هیر در دو مقطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.

در گرمی، مشگین شهر، ارشق و لاهرود نیز پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل بوده و سایر مقاطع تحصیلی با یک ساعت تاخیر آغاز می شود.

در شهر انگوت نیز تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شده است.

کد مطلب 4231511
محمد میرزایی ناطق

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    نظرات

    • Asalabbasi IR ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
      0 0
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      لطفا خلخال رو هم تعطیل کنین هوای سرد و بارش برف وجود دارد
    • نفس IR ۰۲:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
      0 0
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      پس راهنمایی چی

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