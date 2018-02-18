احتمال وقوع سیلاب در آذربایجان غربی/بارشها تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر رهبردین روز یکشنبه در جلسه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی افزود: اطلاعیه ها و اخطاریه های لازم در این خصوص در بین مردم منطقه توزیع شده و در صورت تداوم وضعیت بارشی، صدور این اطلاعیه ها ادامه می یابد.

وی اضافه کرد: در بین این رودخانه ها، وضعیت آبی سیمینه رود بسیار خوب بوده و احتمال افزایش میزان آب این رودخانه به ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه وجود دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن، با توجه به وجود بارش های مناسب در بالادست سد شهرچای ارومیه، رهاسازی آب از این سد را معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به صورت گام به گام در برنامه داریم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: بارش های بسیار خوبی را طی ۲ روز گذشته در بخش قابل توجهی از استان شاهد بودیم و طبق برخی گزارش های اولیه، متوسط بارش در این مدت به حدود ۵۰ میلیمتر می رسد که رقم بسیار خوبی با توجه به خشکسالی ماه های گذشته به شمار می رود.