  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۲:۰۲

احتمال وقوع سیلاب در آذربایجان غربی/بارشها تداوم دارد

احتمال وقوع سیلاب در آذربایجان غربی/بارشها تداوم دارد

ارومیه - معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: با توجه به بارش های اخیر احتمال وقوع سیلاب در سه رودخانه باراندوز، گدار و سیمینه رود وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر رهبردین روز یکشنبه در جلسه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی افزود: اطلاعیه ها و اخطاریه های لازم در این خصوص در بین مردم منطقه توزیع شده و در صورت تداوم وضعیت بارشی، صدور این اطلاعیه ها ادامه می یابد.

وی اضافه کرد: در بین این رودخانه ها، وضعیت آبی سیمینه رود بسیار خوب بوده و احتمال افزایش میزان آب این رودخانه به ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه وجود دارد.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن، با توجه به وجود بارش های مناسب در بالادست سد شهرچای ارومیه، رهاسازی آب از این سد را معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به صورت گام به گام در برنامه داریم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: بارش های بسیار خوبی را طی ۲ روز گذشته در بخش قابل توجهی از استان شاهد بودیم و طبق برخی گزارش های اولیه، متوسط بارش در این مدت به حدود ۵۰ میلیمتر می رسد که رقم بسیار خوبی با توجه به خشکسالی ماه های گذشته به شمار می رود.

کد مطلب 4231514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها