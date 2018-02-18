۳۳۷۰واحد صنعتی در آذربایجان غربی پایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید موسوی در این خصوص با بیان اینکه پایش ها به صورت متناوب در طول سال جهت پیشگیری از ایجادهرگونه آلایند های زیست محیطی انجام می گیرند افزود: در این راستا ۳۹۰ اخطاریه در زمینه کاهش آلودگی آب، خاک و هوا برای واحد های پایش شده صادر شده است.

وی ادامه داد: در صورت عدم اصلاح و برطرف نکردن آلودگی ها، نام این واحدها به عنوان صنعت آلوده جهت درج در لیست صنایع آلاینده استان معرفی می شوند و واحد هایی که ضوابط و استاندارد های زیست محیطی را رعایت نکنند به مراجع قضایی جهت مجازات معرفی و نسبت به تعطیلی و پلمپ واحد های آلاینده زیست محیطی اقدام خواهد شد.

موسوی افزود: در برخی موارد فعالیت واحد های صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی و مناطق نزدیک به سکونتگاهها بدون استفاده از تجهیزات کنترل آلودگی، فعالیت برخی از واحد های غیر مجاز و همچنین سوزاندن غیر مجاز پسماند های خانگی، صنعتی و کشاورزی در ساعات شب مشاهده گردید، لذا به منظور پیشگیری از ایجاد آلودگی در طول شب، تعداد ۱۸۰مورد پایش و گشت شبانه محیط زیست در طول سالجاری در سطح استان انجام گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از مهمترین وظایف سازمان محیط زیست، پایش مستمر واحدهای صنعتی بخصوص واحدهای بالقوه آلاینده در زمینه آب، خاک و هواست، کارشناسان پایش ضمن بازدید از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی نکات زیست محیطی لازم در راستای حفظ محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار را به صاحبان صنایع یادآوری می کنند.