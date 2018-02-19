اجرای طرح مطالعاتی دفع آب های سطحی در فصل عمرانی آینده

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش های اخیر در شهرستان قروه و شدت آن که باعث آب گرفتگی معابر سطح شهر شد نائب رئیس شورای شهر قروه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر ضمن عذرخواهی از این وضعیت، اظهار داشت: بررسی علت بحران آب گرفتگی حادث شده در برخی از معابر اصلی و فرعی شهر، منجمله محل تقاطع خیابان تختی، بلوار غدیر، شهرک امام و ... در دست کار قرار گرفت.

به گفته حوریا کلوندی در نشست فوق العاده بررسی بودجه سال ۹۷ که به طور همزمان در همین روزهای بارانی اخیر برگزار شد دلایل آب گرفتگی معابر که بیشتر به شیب نامناسب برخی از معابر شهری که به سنوات قبل مربوط بود، مورد بحث قرار گرفت.

وی از بازدید میدانی در سطح شهر و طرح سؤال از مسئولان مدیریت شهری به همراه درخواست مستندات نحوه اجرا و قرارداد پیمان آماده سازی، زیرسازی و آسفالت این معابر خبر داد.

بهسازی و رفع شیب نامناسب و همچنین معابر مشابه احتمالی که از چشم دوربین‌ها مخفی مانده از جمله دیگر مواردی بودند که نائب رئیس شورای شهر قروه به آن ها اشاره کرد.

در این نشست به گفته حوریا کلوندی مقرر گردید در ردیف بودجه طرح مطالعات مسایل شهری به آب گرفتگی توجه ویژه شده و پروژه مطالعاتی تحت عنوان «مطالعات دفع آب های سطحی» در کل شهر انجام شود.

به گفته وی هر نقطه از شهر که مطابق این مطالعات احتیاج به بهسازی، روانسازی، پوشش انهار، احداث و توسعه کانال های سطحی و زیرسطحی داشت مطابق با اولویت در دستور کار عمران شهری در فصل عمرانی آتی قرار خواهد گرفت.

همچنین این عضو شورای شهر در ادامه از پیشنهاد اعتباری بیش از ۴ میلیارد ریال برای احداث و مرمت کانال های سنگی در بودجه ۹۷ توسط شهردار قروه در راستای رفع این معضل خبر داد.