هلاکت هشت نظامی سعودی به دست انصار الله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شبکه المسیره گزارش داد که یگان تک تیر انداز وابسته به انصار الله یمن در تازه ترین عملیات خود علیه نظامیان سعودی در روستاهای «حامضه» شمالی و جنوبی واقع در جازان در جنوب عربستان توانستند دست کم چهار تن از این نظامیان را به هلاکت برسانند.

تک تیر اندازهای یمنی همچنین در عملیات خود در روستای «قوی» در همان منطقه توانستند چهار نظامی سعودی دیگر را نیز به هلاکت برسانند.

از سوی دیگر شبکه المیادین گزارش داد که به دنبال حمله هوایی جنگنده های سعودی به مزرعه ای در منطقه «التحیتا» واقع در استان الحدیده در غرب یمن دست کم یک شهید و سه مجروح برجای گذاشت.