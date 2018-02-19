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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۱۶

مقام نظامی انگلیس:

نیروهای بیشتری برای حفظ ثبات در افغانستان لازم است

نیروهای بیشتری برای حفظ ثبات در افغانستان لازم است

یک مقام ارتش انگلیس گفت این کشور باید نیروهای نظامی بیشتری برای حفظ ثبات به افغانستان اعزام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۷ سال پس از اشغال افغانستان از سوی نیروهای ناتو به سرکردگی آمریکا، این کشور همچنان با خطرات امنیتی مواجه است.

در همین رابطه «لرد ریچاردز هرستمونسه» رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش انگلیس گفت به نیروهای بیشتری برای حفظ ثبات در افغانستان نیاز است.

وی در گفتگو با اسکای نیوز با بیان این که انگلیس باید از راهبرد جدید رئیس جمهوری آمریکا در مورد افغانستان حمایت کند تاکید کرد: فکر می کنم که ما باید بیش از میزان کنونی در افغانستان نقش ایفا کنیم.

به گفته وی از جمله مسائلی که آمریکایی ها از انگلیس می خواهند افزایش نیروهای نظامی در افغانستان است.

این مقام نظامی انگلیس یادآور شد که مردم افغانستان همپای نیروهای خارجی در مبارزه با تروریسم جنگیده اند و این نیروها باید تلاش بیشتری برای ثبات در این کشور به خرج دهند.

گفتنی است انگلیس و آمریکا از جمله اصلی ترین نیروهای تامین کننده ائتلاف نظامی به سرکردگی آمریکا هستند که در سال ۲۰۰۱ و به بهانه حملات ۱۱ سپتامبر به افغانستان لشکرکشی کرد.

کد مطلب 4231575

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