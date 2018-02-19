مسعود علیاری در گفتگو با خبرنگار مهر به بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: برای اولین بار در سازمان تأمین اجتماعی تعداد بیمه‌شدگان اجباری در استان زنجان به ۱۱۰ هزار و ۵۰۶ نفر رسیده است.

وی اظهار کرد: این تعداد بیمه‌شده اجباری در استان آمار بسیار خوبی است و تعداد زیادی از این بیمه‌شدگان اجباری بازنشسته شده و بیمه‌شدگان دیگر جایگزین شدند.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: خوشبختانه در سطح استان زنجان روزبه‌روز میزان اشتغال افزایش پیدا می‌کند و این برای استان نویدبخش خوبی است.

علیا ری تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان به تحت پوشش قرار دادن افراد تأکید زیادی دارد و تاکنون هم اقدامات خوبی در این راستا انجام‌شده است.

وی یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی با ارائه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی، مراجعات به سازمان کاهش‌یافته و سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است و مأموریت اصلی آن تحت پوشش قرار دادن کارگران و کارکنان مزد و حقوق‌بگیر به‌صورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد به‌صورت اختیاری است.

مدیرکل سامان تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: استان زنجان هفت شعبه دائم تأمین اجتماعی و هفت شعبه اقماری دارد و یک شعبه کارگزاری نیز در استان فعالیت می‌کند.

وی ابراز کرد: این سازمان یک سازمان غیردولتی عمومی است که بخش عمده مالی آن از محل حق بیمه‌ها با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست، بنابراین دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند با هیچ‌یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی ادغام شود.