به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زجاجی شامگاه یکشنبه در آیین اختتامیه سومین دوره سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان که به همت جهاد دانشگاهی استان و به میزبانی سالن همایش حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، بابیان اینکه آثار رسیده به دبیرخانه سومین سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در بخشهای شعر، عکس، کلیپ تصویری و قطعات صوتی بود است، افزود: این آثار بعد از داوری، نفرات برگزیده خود را در سومین دوره آن معرفی کرد.
وی با تأکید بر اینکه آثار رسیده از دانشجویان به دبیرخانه دائمی سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان، ظرفیتی ارزشمند برای روایت ایستادگی و دلدادگی مردمان این مرزوبوم فراهم کرده است، تصریح کرد: بیشک یکی از مهمترین اهداف برگزاری این سوگواره را باید ترویج هنر متعالی و انقلابی، اشاعه سبک و سیاق زندگی امام حسین (ع) در جامعه بهخصوص در بین جوانان و نوجوان دانست.
سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی با یادآوری اینکه پرداختن مستمر به فرهنگ عاشورایی و تعمیق آن در میان نسلهای بعدی، مسئولیتی اجتماعی برای دلسوزان فرهنگی کشور است، اظهار کرد: طی برگزاری دو دوره قبلی سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان بالغبر ۷۵۰۰ اثر دانشجویی در بخشهای شعر، عکس، پادکست و کلیپهای تصویری، جمعآوری و مورد داوری قرارگرفته است و امروز سومین دوره آن را با معرفی آثار برگزیده از سراسر کشور پشت سر گذاشتیم.
زجاجی در ادامه بابیان اینکه سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان تلاش میکند تا از طریق تشویق دانشجویان به تفکر و خلق آثار فاخر در بخشهای مختلف در جهت تعمیق باورهای دینی و مذهبی در میان نسل آیندهساز کشور، گامی هرچند کوچک بردارد، خاطرنشان کرد: بالغبر ۳۱۶۱ اثر دانشجویی از ۲۸ استان و از ۵۹ دانشگاه دولتی، ۴۶ واحد دانشگاه آزاد اسلامی، ۸ دانشگاه علوم پزشکی، ۳۸ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی، ۳۱ واحد دانشگاه پیام نور و ۳۵ مرکز آموزش علمی کاربردی به دبیرخانه ارسالشده است.
آیین اختتامیه سومین دوره سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان، از کتاب «عطر تربت ۳» که توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی زنجان به چاپ رسیده و حاوی مجموعه شعر منتخب اشعار عاشورایی دانشجویان کشور است، رونمایی شد.
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