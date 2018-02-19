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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۳

معاون امداد و نجات هلال احمر چهارمحال و بختیاری:

فعالیت ۳۰ نیروی امدادی چهارمحالی برای جستجو هواپیما

فعالیت ۳۰ نیروی امدادی چهارمحالی برای جستجو هواپیما

شهرکرد- معاون امداد و نجات هلال احمر چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۳۰ نیروی امدادی چهارمحال و بختیاری برای جستجو هواپیمای یاسوج خبر داد.

رضا ظاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۳۰ نیروی امدادی چهارمحال و بختیاری برای جستجو هواپیمای سقوط کرده یاسوج در سمیرم، اظهار داشت: نیرو های امدادی از روز گذشته در حال جستجو برای یافتن هواپیما پرواز تهران - یاسوج هستند.

وی بیان کرد: این نیروهای امداد در قالب شش تیم امداد و نجات کوهستان و یک تیم واکنش سریع فعالیت می کنند.

معاون امداد و نجات هلال احمر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تیم های امدادی چهارمحال و بختیاری از شهرستان های همجوار استان اصفهان از جمله لردگان، بروجن و شهرکرد اعزام شده اند.

ظاهری ادامه داد: چند تیم امدادی دیگر نیز  در چهارمحال و بختیاری در حالت آماده باش هستند تا در صورت اعلام نیاز به منطقه محل سقوط هواپیما اعزام شوند.

کد مطلب 4231600

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