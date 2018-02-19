به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه آب در محل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، به نوسازی تأسیسات آب‌رسانی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در سال جاری بیش از ۲۶ کیلومتر اصلاح شبکه توزیع آب و بیش از ۱۳ کیلومتر توسعه شبکه در شهرهای استان انجام‌شده است.

وی اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان نسبت به نوسازی تأسیسات شبکه آب‌رسانی تأکید زیادی دارد چراکه توجه به این امر مهم باعث جلوگیری از هدر رفت آب می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان به اهمیت نوسازی شبکه آب‌رسانی و تأسیسات شهری اشاره کرد و گفت: نوسازی و بهسازی شبکه آب‌رسانی باعث کاهش خسارت می‌شود و این شرکت در جهت تولید آب شرب باکیفیت برنامه‌ریزی و مدیریت لازم را دارد و نوسازی تأسیسات آب‌رسانی را به جد دنبال می‌کند.

جزء قاسمی به فرسودگی شبکه‌های آب در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بیش از هزار ۳۰۰ کیلومتر از شبکه‌های آب‌رسانی استان زنجان فرسوده است و نوسازی شبکه‌های آب‌رسانی به اعتبارات زیادی نیاز دارد.

وی به استانداردسازی بیش از ۱۰۰۰ مورد انشعاب فرسوده آب در شهر زنجان، طی سال جاری اشاره کرد و افزود: استانداردسازی انشعابات فرسوده، کاهش میزان پرت آب و ارتقاء سطح کیفی آن را به دنبال دارد.

جزء قاسمی اعلام کرد: استان زنجان با ۲۱ شهر بیش از ۲۶۲ هزار واحد مشترک آب و بیش از ۷۷ هزار واحد مشترک فاضلاب دارد و بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت شهری دارد که ۱۰۰ درصد آن تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند.