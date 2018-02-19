وقوع ۸۰ مورد ریزش کوه درکردستان/تمام راه های استان باز است

محمدراشد مدرس گرجی در گفت وگو با خبرنگارمهربه وضعیت راه های استان اشاره کرد وگفت: در حال حاضر تمام راه های استان باز است و تردد در آنها امکان پذیر است فقط تردد در مسیرهای سروآباد - اورامان و سقز - مریوان به دلیل بارش برف در صبح امروز با زنجیر چرخ مقدور است.

وی عنوان کرد: از ظهر روزجمعه با ورود سامانه بارشی به استان تاکنون ۸۰ مورد ریزش کوه و ۶ مورد هم ریزش بهمن داشته ایم.

وی بیان کرد: در این مدت ۳ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه های استان توسط عوامل راهداری برفروبی شده است و هزار تن شن و ماسه دراین راستا مصرف شده است.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان اظهارداشت: عوامل راهداری در این چند روز به ۱۰۰ وسیله نقلیه امداد رسانی کردند و ۵۰ نفر را هم در راهدارخانه های سطح استان اسکان دادند.

بارش برف و باران در استان کردستان از بعد از ظهر جمعه آغاز شده است و طی سه روز اخیر این بارش به صورت متناوب و مستمر سراسر استان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در حال حاضر بارش در سراسر استان کردستان ادامه دارد و اداره کل هواشناسی استان پیش بینی کرده است که با گذشت زمان از شدت بارش ها کاسته می شود و دمای هوا تا حدودی کاهش پیدا می کند.