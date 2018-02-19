محله آذربایجانی ها در ساری ساماندهی می شود

علیاکبر زلیکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پروژه (محله آذربایجانیها) همان پروژه ۷۵دستگاه قدیم است، افزود: در دوره پهلوی اول و نزدیک به ۷۵ سال پیش، این منطقه بهعنوان یکی از سکونتگاههای رسمی برای اسکان تعدادی از کارگران راهآهن در ساری احداث شد.
نائبرئیس شورای اسلامی شهر ساری ادامه داد: علیرغم موقعیت جغرافیایی بسیار خوب این منطقه، متاسفانه در طی سالیان بهدلیل عدممراقبت، مشکلات اجتماعی در این حوزه بوجود آمد و این منطقه، یکی از مناطق پرآسیب شهر ساری شد.
زلیکانی با بیان اینکه پروژه ۷۵ دستگاه در مساحتی پایین دو هکتار است، خاطرنشان کرد: اما آنچه که بهعنوان مصوبه کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده؛ ساماندهی ۱۰ هکتار از اراضی آن منطقه، بویژه ساماندهی سکونتگاه غیررسمی که در کنار سکونتگاه رسمی در طی سالیان شکل گرفته است، خواهد بود.
وی با اشاره به موقعیت فوقالعاده این منطقه از جمله آنها به دسترسی به کمربندی و بولوار پاسداران و عبور بولوار سیمتری از وسط آن اشاره کرد و افزود: این منطقه، مکان جذابی برای سرمایهگذاری بوده و شهرداری ساری نیز با همه توان خود برای کمک به اجرای این پروژه و ساماندهی یکی از بافتهای فرسوده قدیمی پای کار آمده است.
زلیکانی ابراز امیدواری کرد که سرمایهگذار جدید که هفته گذشته با وی جلساتی داشتهاند راغب به انجام این پروژه باشد، پروژهای که قطعا آورده زیادی برای سرمایهگذار خواهد داشت.
وی یکی از آرزوهای دیرینه مردم ساری و خواست حاکمیت را ساماندهی مجموعه قدیمی و تخریب کلنی مشکلدار موجود در منطقه دانست و یادآور شد: بسیاری از خانوادههای این منطقه خانوادههای آبرومندی هستند اما برخی افراد مشکلدار نیز در این منطقه هستند که کلیت منطقه را به حاشیه بردهاند.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری بازسازی و ساماندهی این پروژه را خیر برای همه برشمرد و ابراز امیدواری کرد که مکان زیبایی را هم برای شهروندان ساری در این منطقه مهم و استراتژیک ساری از دوره پنجم به یادگار گذارند.
نظر شما