ماست؛ فرشته نجات مبتلایان به فشار خون بالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، ماست یکی از انواع لبنیات است که برخی افراد دوست دارند آن را به عنوان یکی از تنقلات محبوب خود مصرف کنند. حال تحقیقات ثابت کرده که عادت کردن به مصرف مرتب ماست برای افرادی که فشار خون بالا دارند بسیار ضروری است.

نتایج تحقیقی که در نشریه آمریکایی هایپرتنشن با بررسی وضعیت ۵۵ هزار زن بین ۳۰ تا ۵۵ سال و ۱۸ هزار مرد بین ۴۰ تا ۷۵ سال به چاپ رسیده نشان می دهد که افزایش مصرف ماست به کاهش ۳۰ درصدی خطر ابتلا به سکته قلبی در زنان و کاهش ۱۹ درصدی خطر همین نوع سکته در مردان می انجامد.

مردان و زنانی که در این تحقیق که توسط دانشگاه بوستون انجام شده، شرکت داشتند تنها دو بار در هفته ماست مصرف کردند و در مجموع خطر وقوع سکته قلبی و مغزی در آنها ۲۰ درصد کاهش یافت.

دانشمندان می گویند اگر مصرف مداوم ماست با اتخاذ یک رژیم غذایی سالم همراه شود خطر ابتلا به دیگر انواع بیماری های قلبی و عروقی خطرناک هم در مردان و هم در زنانی که مشکل فشار خون بالا دارند، کاهش می یابد.

پیش از این هم تحقیقات دیگری از وجود ارتباط میان مصرف لبنیات و کاهش ابتلا به بیمارهای قلبی و عروقی خبر داده بود، اما حالا مشخص شده که مصرف ماست به طور مستقل در این زمینه تاثیر مثبت بر جای می گذارد. بررسی دیگری که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته بود تاثیر مثبت مواد پروبیوتیک موجود در ماست بر کاهش فشار خون را هم اثبات کرده بود.