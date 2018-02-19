درمان بدترین نوع آلزایمر با شناسایی آنزیم تازه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، شکل گیری این پلاک ها در مغز کارکردهای شناختی آن را تضعیف می کند. اما آنزیم BACE۱ نه تنها این روند را متوقف می کند، بلکه می تواند آن را معکوس کند تا افراد سالمند مبتلا به فراموشی بتوانند به تدریج توانایی های قبلی خود برای شناخت محیط اطراف را به دست آورند.

پژوهشگران امیدوارند که با استفاده از این آنزیم در نهایت موفق به تولید دارویی شوند که مداوای آلزایمر را ممکن کند. پلاک های آمیلوئید با آسیب زدن به سیناپس های عصبی موجب از دست رفتن حافظه انسان می شوند و تا به حال روش قطعی برای از بین بردن آنها به دست نیامده بود.

البته پژوهشگران آمریکایی می گویند استفاده از داروهای مبتنی بر آنزیم BACE۱ می توانند به علت ویژگی های خاص این آنزیم اثرات جانبی جدی بر سلامت انسان ها بگذارند. بررسی های انجام شده در این زمینه بر موش ها نشان می دهد استفاده از این آنزیم موجب برخی اختلالات شدید عصبی و جنسی در آنها می شود و لذا تولید دارو از این طریق نیاز به بررسی های دقیق تر کارشناسی دارد.

تحقیقات اولیه حاکی است استفاده از این روش درمانی می تواند باعث از بین رفتن نیمی از پلاک های خطرناک آمیلوئید در کمتر از ده ماه شود.