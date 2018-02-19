۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۳۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جذب ۱۵۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان

جذب ۱۵۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: طی چند سال اخیر ۱۵۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سطح استان جذب کلاس های درس شدند.

علیرضا نخعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از الویت های مهم آموزش و پرورش تحقق عدالت آموزشی و جذب بازماندگان از تحصیل است و در این راستا طی چندسال اخیر ۱۵۵ هزار کودک جذب کلاس های درس شدند.

وی افزود: در خصوص رفع کمبود معلم در استان سیستان و بلوچستان نیز پیشنهاداتی از جمله افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان و جذب نیروهای حق التدریس و آزاد از طریق آزمون ارائه شده است.

وی با اشاره به اختصاص ردیف استخدامی ویژه برای استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد : در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش جذب ۱۲۰۰ نفر در استان در دستور کار است که افراد پس از گذر از مرحله آزمون و کسب امتیاز لازم جذب می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با تاکید بر جذب کمک های خیرین در بحث ایجاد فضاهای آموزشی گفت: در سال جاری یک میلیارد تومان اعتبار صرف تجهیز و بهسازی مدارس استان شده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث هدایت آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا داشتن جامعه ای ایده آل از حیث اشتغال نیازمند توجه بیشتر به این مقوله ازسوی والدین و دانش آموزان است.

نخعی با اشاره به سفر اخیر وزیر آموزش و پرورش به استان سیستان و بلوچستان گفت: در این سفر مشکلات موجود مطرح شد و عزم ها برای رفع مشکلات بیش از گذشته جزم شد تا عدالت آموزشی در این استان نیز تحقق پیدا کند.

کد خبر 4231659

