حرکت نیروهای تخصصی برای یافتن هواپیمای تهران-یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعاتی قبل حرکت نیروهای امدادی به سمت مناطق و قلل مشخص شده برای یافتن هواپیمای سقوط کرده تهران به یاسوج آغاز شده است.

قریب به ۲۰۰ نیروی تخصصی در قالب چندین تیم عازم نقاط اعلام شده احتمالی سقوط هواپیما شده اند.