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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۸

رئیس صندوق رفاه دانشجویان :

خوابگاههای مناطق زلزله زده مقاوم سازی می شوند/جبران کمبود خوابگاه

خوابگاههای مناطق زلزله زده مقاوم سازی می شوند/جبران کمبود خوابگاه

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از مقاوم سازی خوابگاه های دانشجویی مناطق زلزله زده برای کاهش آسیب پذیری این خوابگاه ها خبر داد.

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت خوابگاه های دانشجویی گفت: در بحث خوابگاه، پس از بررسی هایی که سال ۹۴ انجام شد، صندوق رفاه با سه روش حرکت خود را دراین زمینه آغاز کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به منع خوابگاه سازی، ما با کمبود حدود ۴۰۰ هزار متر فضای خوابگاهی  مواجه بودیم و این مساله باعث شده بود، یک تعداد از دانشجویان ما پشت در خوابگاه بمانند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: برای رفع این مشکل، به صورت ضربتی، با کمک رهنی که به دانشگاه‌های نیازمند پرداخت شد، تلاش کردیم که هیج دانشجوی متقاضی خوابگاهی پشت در خوابگاه نماند.

وی ادامه داد: حدود ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به دانشگاه‌های مختلف کمک رهن پرداخت کردیم که دانشجویان متقاضی پشت درب خوابگاه نمانده و یک فضای مناسبی برای آنها رهن کنند.

مشاور وزیرعلوم به رتبه بندی خوابگاه ها اشاره کرد و افزود: یکی از اقداماتی که صورت دادیم رتبه بندی خوابگاه ها بود، تا هم اجاره بهای ما عادلانه باشد و هم یک برنامه ریزی انجام گیرد تا خوابگاه ها تعمیر و تجهیز اساسی شوند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در رتبه بندی که در سال ۹۴ صورت گرفت، حدود ۶۴ خوابگاه که وضعیت اورژانسی داشتند از طریق درآمد صندوق، در سال ۹۵ تعمیر و تجهیز شدند و در سال ۹۶ تعمیر و تجهیز حدود ۵۰۰ خوابگاه در دستور کار قرار گرفت که عمدتا خوابگاه رتبه ۴ و ۳ بودند.

یزدان مهرادامه داد:  تعدادی از خوابگاه ها باقی مانده که در تابستان ۹۷ تعمیر و تجهیز می شوند.

وی یادآورشد: با توجه به این موضوع که وزیر علوم تاکید ویژه ای برنگاه ویژه به خوابگاه های مناطق زلزله زده دارند، خوشبختانه در حال احصاء آنها هستیم و تابستان سال آینده یک حمایت و برنامه ویژه ای برای این خوابگاه ها خواهیم داشت و با مشارکت دانشگاه های مناطق مذکور، خوابگاه های مناطق زلزله زده را مقاوم سازی خواهیم کرد تا آسیب پذیری آن کاهش یابد.  

یزدان مهرادامه داد: درحال حاضر با کمبود ۲۰۰ خوابگاه مواجه هستیم که با همراهی دولت و هم افزایی که بین صندوق رفاه دانشجویان و سازمان برنامه بودجه شکل گرفته است  بخش خصوصی می تواند در بخش خوابگاه مجردی و متاهلی ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: سال آینده با ۵۰۰ میلیارد تومان هم افزایی که در حال شکل دادن آن هستیم دانشگاه هایی که کمبود فضای خوابگاهی داشته باشند را استارت خواهیم زد و سود بانکی توسط صندوق رفاه پرداخت می شود.

یزدان مهر افزود: بخش خصوصی هم می تواند در زمین دانشگاه ساخت خوابگاه داشته و خود دانشگاه نیز می تواند در زمین دانشگاه خوابگاه سازی کند و از محل اجاره بهایی که از دانشجو اخذ می شود اقساط بانک پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که در طول برنامه ششم کمبود ۲۰۰ خوابگاه را جبران کنیم.

کد مطلب 4231676
زهرا سیفی

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