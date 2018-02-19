خوابگاههای مناطق زلزله زده مقاوم سازی می شوند/جبران کمبود خوابگاه

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت خوابگاه های دانشجویی گفت: در بحث خوابگاه، پس از بررسی هایی که سال ۹۴ انجام شد، صندوق رفاه با سه روش حرکت خود را دراین زمینه آغاز کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به منع خوابگاه سازی، ما با کمبود حدود ۴۰۰ هزار متر فضای خوابگاهی مواجه بودیم و این مساله باعث شده بود، یک تعداد از دانشجویان ما پشت در خوابگاه بمانند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: برای رفع این مشکل، به صورت ضربتی، با کمک رهنی که به دانشگاه‌های نیازمند پرداخت شد، تلاش کردیم که هیج دانشجوی متقاضی خوابگاهی پشت در خوابگاه نماند.

وی ادامه داد: حدود ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به دانشگاه‌های مختلف کمک رهن پرداخت کردیم که دانشجویان متقاضی پشت درب خوابگاه نمانده و یک فضای مناسبی برای آنها رهن کنند.

مشاور وزیرعلوم به رتبه بندی خوابگاه ها اشاره کرد و افزود: یکی از اقداماتی که صورت دادیم رتبه بندی خوابگاه ها بود، تا هم اجاره بهای ما عادلانه باشد و هم یک برنامه ریزی انجام گیرد تا خوابگاه ها تعمیر و تجهیز اساسی شوند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در رتبه بندی که در سال ۹۴ صورت گرفت، حدود ۶۴ خوابگاه که وضعیت اورژانسی داشتند از طریق درآمد صندوق، در سال ۹۵ تعمیر و تجهیز شدند و در سال ۹۶ تعمیر و تجهیز حدود ۵۰۰ خوابگاه در دستور کار قرار گرفت که عمدتا خوابگاه رتبه ۴ و ۳ بودند.

یزدان مهرادامه داد: تعدادی از خوابگاه ها باقی مانده که در تابستان ۹۷ تعمیر و تجهیز می شوند.

وی یادآورشد: با توجه به این موضوع که وزیر علوم تاکید ویژه ای برنگاه ویژه به خوابگاه های مناطق زلزله زده دارند، خوشبختانه در حال احصاء آنها هستیم و تابستان سال آینده یک حمایت و برنامه ویژه ای برای این خوابگاه ها خواهیم داشت و با مشارکت دانشگاه های مناطق مذکور، خوابگاه های مناطق زلزله زده را مقاوم سازی خواهیم کرد تا آسیب پذیری آن کاهش یابد.

یزدان مهرادامه داد: درحال حاضر با کمبود ۲۰۰ خوابگاه مواجه هستیم که با همراهی دولت و هم افزایی که بین صندوق رفاه دانشجویان و سازمان برنامه بودجه شکل گرفته است بخش خصوصی می تواند در بخش خوابگاه مجردی و متاهلی ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: سال آینده با ۵۰۰ میلیارد تومان هم افزایی که در حال شکل دادن آن هستیم دانشگاه هایی که کمبود فضای خوابگاهی داشته باشند را استارت خواهیم زد و سود بانکی توسط صندوق رفاه پرداخت می شود.

یزدان مهر افزود: بخش خصوصی هم می تواند در زمین دانشگاه ساخت خوابگاه داشته و خود دانشگاه نیز می تواند در زمین دانشگاه خوابگاه سازی کند و از محل اجاره بهایی که از دانشجو اخذ می شود اقساط بانک پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که در طول برنامه ششم کمبود ۲۰۰ خوابگاه را جبران کنیم.