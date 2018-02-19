به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دامپزشکی قزوین، عیسی غیاث یزدی در این باره اظهار کرد: برنامه های عملیاتی و اجرایی در راستای پیشگیری از بروز برخی بیماری های دامی و به ویژه بیماریهای مشترک بین انسان و دام در دستور کار دامپزشکی قرار دارد و به صورت ادواری و با انجام اقدامات ترویجی، تلاش در راستای ارتقای سطح دانش عمومی همشهریان در این ارتباط در جریان است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین افزود: علیرغم اطلاع رسانی های قبلی متاسفانه بعضاً شاهد اقداماتی غیر قابل قبول از سوی تعداد اندکی از دامداران و مرغداران در سطح شهرستان هستیم که قطعاً عواقب سوء بهداشتی در پی دارد.

وی از جمله این موارد به حمل و نقل و نیز نگاهداری دام و طیور بدون اخذ مجوزهای دامپزشکی و حتی عدم رعایت حداقل ضوابط بهداشتی اشاره کرد و در ادامه به موضوع رهاسازی تلفات دام و طیور در حاشیه شهرها و جاده ها پرداخت. این مقام مسئول از جمله موارد اخیر در این ارتباط، به رها سازی حدود ۵۰۰ کیلوگرم تلفات مرغ در منطقه هفت سنگان قزوین اشاره کرد که به مجرد اطلاع رسانی، کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان علیرغم فقدان ابزار و ادوات مکانیکی حمل و دفن لاشه ها صرفاً با استفاده از وسایل اولیه و نیروی کارگری در محل حاضر و تا پاسی از شب ضمن اخذ نمونه از تلفات و ارسال به آزمایشگاه مرجع دامپزشکی استان، نسبت به انجام عملیات و نظارت بر دفن بهداشتی تلفات و ضدعفونی کردن محیط اقدام شد.

غیاث یزدی خاطر نشان کرد: متاسفانه معدودی از واحدهای مرغداری که به لحاظ مدیریتی ضعیف بوده و اغلب نیز به صورت غیر مجاز اقدام به پرورش می­کنند، هنگام بروز تلفات در واحد پرورشی به جای اطلاع رسانی به ادارات دامپزشکی به منظور پیگیری علت تلفات و درمان مناسب، اقدام به رهاسازی تلفات و لاشه های مرغ ها خود در سطح شهر و بعضا" در نزدیکی منازل مسکونی می­کنند که قطعاً معضلات جدی در پی خواهد داشت.

وی در پایان با اعلام اینکه خوشبختانه بر اساس گزارش آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی نتیجه آزمایشات به روش تشخیص مولکولی (PCR) بر روی نمونه های ارسالی منفی بوده است، از کلیه پرورش دهندگان دام و طیور خواست: به مجرد وقوع تلفات غیر متعارف در واحد، نسبت به اطلاع رسانی به اداره دامپزشکی و یا ارسال پیام از طریق سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ اقدام کنند و از سایر همشهریان نیز درخواست کرد در صورت مشاهده تلفات رها شده در حاشیه جاده ها و شهرها از طریق پل ارتباطی فوق موضوع را در اسرع وقت به اداره کل دامپزشکی استان اطلاع رسانی کنند.