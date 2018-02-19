سرهنگ ناصر فرید در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به تشییع پیکر سه شهید گمنام در لرستان اظهار داشت: طی امروز خرمآباد میزبان پیکر سه شهید گمنام همزمان با سراسر کشور است.
وی بابیان اینکه عصر امروز و همزمان با نماز مغرب و عشا مراسم «شبی با شهدا» در سه مسجد شهر خرمآباد برگزار میشود گفت: مسجد «شهید مدنی» در خیابان «چهارراه طیب»، مسجد «فاطمه زهرا» در انتهای خیابان ۶۰ متری و مسجد «صاحبالزمان» در خیابان «رازی» میزبان مراسم «شبی با شهدا» خواهند بود.
معاون سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان بابیان اینکه طی فردا تشییع پیکر این سه شهید گمنام را در میدان شهدای شهر خرمآباد خواهیم داشت تصریح کرد: مراسم تشییع پیکر این شهدا از میدان شهدا تا مصلای الغدیر برگزار میشود و در سه مکان دانشگاه علامه طباطبایی، تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) و تیپ ۲۸۴ شهید رستمی به خاک سپرده میشوند.
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