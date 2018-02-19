به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، نشست عمومی شورای اسلامی شهر کرمان در غیاب رئیس شورا و شهردار کرمان، به ریاست علی بهرامی نایب‌رئیس شورا برگزار شد.

علی‌اکبر مشرفی، عضو شورای اسلامی شهر کرمان در این نشست با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز، خواستار بازگشایی معبر گنجعلی‌خان به سمت میدان توحید شد.

وی همچنین گفت: با توجه به اینکه در پایان سال و در نزدیکی ایام نوروز قرار داریم، نورپردازی ساختمان خانه شهر نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

رامین ارجمند کرمانی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر کرمان نیز با اشاره به بهره‌برداری از پل باغ‌ملی گفت: تداخل سواره و عابران پیاده در محدوده‌ی پل باغ‌ملی بسیار زیاد و خطرساز شده است؛ بنابراین، ضرورت دارد با استفاده از عناصر ترافیکی، نسبت به جداسازی سواره از پیاده در محدوده‌ این پل اقدام شود.

علی خدادادی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کرمان نیز به بررسی سه‌چهار موضوع در نشست این کمیسیون اشاره کرد و گفت: ازجمله مسائل مطرح‌شده در نشست کمیسیون، وضعیت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و تداخل فعالیت‌های شرکت‌های تبلیغاتی بود.

ضرورت جانمایی تخصصی پل‌های عابر پیاده

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کرمان همچنین تصریح کرد: متأسفانه تابلوهای تبلیغاتی متعلق به شهرداری کرمان، شش‌ماه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد که با توجه به مشکلات مالی شهرداری کرمان، این موضوع به هیچ‌وجه منطقی و درست نیست.

علی خدادادی افزود: در این‌باره از مدیر مربوط در شهرداری سوال شد که اعلام کرد چندگانگی در متولیان تابلوهای تبلیغاتی شهرداری، موجب شده این تابلوها مورد استفاده قرار نگیرد.

وی همچنین درخصوص نصب پل‌های عابر پیاده در شهر نیز تأکید کرد: پل‌های عابر پیاده باید به‌صورت تخصصی جانمایی شود.

راجمند کرمانی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر کرمان نیز بر تدوین آیین‌نامه و چارچوب مشخصی برای نصب پل‌های عابر پیاده و جانمایی تخصصی این پل‌ها تأکید کرد.

ثبت‌نام شورای مشورتی جوانان تا هفتم اسفندماه

علی بهرامی نایب‌رئیس شورا و رئیس کمیسیون اجتماعی، ورزش و جوانان نیز با اشاره به ثبت‌نام شورای مشورتی جوانان تا هفتم اسفندماه گفت: پس از هفتم اسفندماه، انتخابات داخلی شورای مشورتی جوانان برگزار می‌شود و پس از آن کارگروه‌های شورای مشورتی جوانان به کمیسیون‌های شورا وصل می‌شوند تا به اعضای شورا کمک کنند.

وی افزود: تاکنون، 600 نفر از جوانان کرمانی با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در شورای مشورتی جوانان ثبت‌نام کرده‌اند.

تصویب نهایی لوایح درآمدی شهرداری

حسین چناریان، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورا هم از تصویب نهایی لوایح درآمدی شهرداری خبر داد.

وی همچنین با بیان اینکه ازسوی شهرداری بیان شده بود که مطالبات وصول‌نشده‌ شهرداری کرمان بیش از 100 میلیارد تومان است، گفت: قرار بود برای وصول این مطالبات دوسه کارگروه در شهرداری تشکیل شود و شورا هم زمینه را فراهم کند تا مطالبات شهرداری پیگیری و وصول شود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان تصریح کرد: متأسفانه به‌نظر می‌رسد علی‌رغم اینکه شهردار کرمان، دو سه جلسه برای این منظور برگزار کرده، اما مدیران مربوط در شهرداری، اراده‌ای برای وصول مطالبات ندارند.

چناریان افزود: به‌نظر می‌رسد حتی در شهرداری‌های مناطق نیز این اراده وجود ندارد؛ ضمن اینکه شهرداری کرمان فاقد برنامه‌ جدید و نو برای وصول مطالبات است.

وی با اشاره به بدهی‌های شهرداری و معوق شدن مطالبات کارکنان شرکتی گفت: طی روزهای اخیر شاهد تجمع کارگران شرکتی شهرداری به‌دلیل عدم دریافت حقوق بوده‌ایم؛ بنابراین، لازم است هرچه سریع‌تر برای وصول مطالبات اقدامات لازم انجام گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و منابع پایدار شورای شهر کرمان افزود: طبق پیش‌بینی‌ها، درآمدهای شهرداری امسال به 200 میلیارد تومان هم نمی‌رسد و بدون شک با این وضعیت، شهرداری در پایان سال دچار مشکل خواهد شد.

در ادامه، دریافت علی‌الحساب ازسوی شهرداری‌های مناطق برای عوارض صدور پروانه‌ ساختمان، مورد بررسی قرار گرفت که راجمند کرمانی، عضو شورا تأکید کرد: برای دریافت علی‌الحساب در شهرداری‌های مناق باید مکانیزمی در نظر گرفته شود.

خدادادی رییس کمیسیون خدمات شهری شورا نیز در همین رابطه گفت: اگر شهروندان به‌موقع نقشه‌های خود را ارایه دهند، پروانه‌ی ساختمان صادر می‌شود و مشکلی هم به‌وجود نمی‌آید.

نصب تصویر مزین به مادر شهیدان سیف‌الدینی در پارک مادر

زهرا ایرانمنش رئیس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورا نیز با اشاره به دیدار اعضای شورا و شهردار کرمان با خانواده‌ی شهیدان سیف‌الدینی گفت: خانواده‌ سیف‌الدینی، پنج شهید را تقدیم نظام اسلامی کرده‌اند، اما شاید به‌دلیل کوتاهی شورای اسلامی شهر کرمان، تاکنون معبر و یا مکانی به نام شهیدان سیف‌الدینی نام‌گذاری نشده که تصمیم گرفته شد به‌زودی معبری به نام شهیدان سیف‌الدینی نام‌گذاری شود.

وی با اشاره به تصویر زیبای مادر شهیدان سیف‌الدینی در کنار رهبر معظم انقلاب گفت: همچنین مقرر شد این تصویر زیبا به‌عنوان نماد مادر، در پارک مادر نصب شود.

رییس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان شورا از تدوین آیین‌نامه‌ جامع نام‌گذاری معابر توسط شهرداری نیز خبر داد و با بیان اینکه شهرداری کرمان برای تدوین این آیین‌نامه‌ زحمت زیادی متحمل شده است، گفت: آیین‌نامه‌ نام‌گذاری معابر در اختیار اعضای شورا گذاشته می‌شود تا پس از بررسی، در جلسه‌ آینده‌ شورا تصویب شود.

ایرانمنش همچنین گفت: در اختیار گذاشتن مکانی برای عرضه‌ محصولات خانگی خانم‌های سرپرست خانوار و خانم‌های بهبودیافته در حال بررسی است تا این افراد بتوانند در ایام نوروز محصولات خود را به‌فروش برسانند.

ضرورت بررسی وضعیت فاضلاب غرب شهر کرمان

منصور ایرانمنش، رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت و حاشیه‌نشینی شورا نیز از تعیین‌تکلیف 13 پرونده در نشست این کمیسیون خبر داد.

وی با اشاره به وضعت خاک غرب کرمان اشاره کرد و گفت: با توجه به این‌که خاک غرب کرمان سست است و ازسوی دیگر فاضلاب این محدوده به شبکه‌ فاضلاب وصل نشده است؛ اگر همین روند پیش برود، با مشکل نشست ساختمان‌ها و زمین در این محدوده مواجه خواهیم شد.

ایرانمنش با بیان این‌که جمعیت زیادی از شهروندان کرمانی در این محدوده زندگی می‌کنند، خواستار دعوت از مدیرعامل آبفا کرمان برای بررسی این وضعیت شد.

وی وجود سگ‌های بدون صاحب در شهر کرمان را معضل مهمی دانست که باید هرچه سریع‌تر برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.