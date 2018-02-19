به گزارش خبرنگار مهر، مریم روانبخش صبح دوشنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان که با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی تشکیل شد، افزود: جمع آوری زباله به صورت یک مدیریت واحد می تواند در سرمایه گذاری، توجیه اقتصادی داشته باشد.

روانبخش با اشاره به وجود سایت بازیافت زباله شهرداری همدان اظهار داشت: مطالعات وضع موجود سایت زباله باید آنالیز شده و سیاست های اجرایی شهرداری و برای سرمایه گذار کاملا تشریح شود.

روانبخش اضافه کرد: قراردادهای موردی و بدون مطالعه و نداشتن طرح جامع و اجرایی برای سایت ۲۵۰ هکتاری زباله و برنامه ای مدون از مبدأ تا انتها؛ سیستم مدیریت زباله در شهر را دچار چالش خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شورا و شهرداری همدان از سرمایه گذاری در بخش بازیافت زباله استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد، از نمایندگان شرکت ناب اندیشان که متقاضی سرمایه گذاری در بخش بازیافت بودند تقاضا کرد ضمن معرفی مدیریت بهره برداری در این پروژه را در جلسه ارائه نمایند.

تغییر روش جمع آوری زباله و پسماند از روش سنتی به مکانیزه و مدرن

سخنگو و رئیس کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان نیز عنوان کرد: در جمع آوری زباله و پسماند باید از روش سنتی به مکانیزه و مدرن حرکت کرد.

کامران گردان با بیان اینکه در خصوص درآمدزایی در بخش پسماند زباله توسط شورا و شهرداری همدان اقداماتی صورت گرفته است، افزود: در این راستا تا کنون سرمایه گذاران زیادی متقاضی احداث سایت بازیافت زباله بوده اند اما به دلیل نداشتن برنامه مناسب موفق نشده اند پروژه را عملیاتی کنند.

گردان با اشاره به تشکیل کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا اظهار کرد: این کمیسیون به دنبال تسهیل امور سرمایه گذاری در همدان است تا مراحل و فرایند این امر در شهرداری به راحتی انجام شود.

وی به حمایت های مدیریت ارشد استان از سرمایه گذارای اظهار کرد: شورا نیز معتقد است برای جذب و ماندگاری سرمایه گذار باید بسترها و زمینه های آن را فراهم کرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان یادآور شد: اقداماتی در زمینه فرهنگ جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا انجام دادیم که این فرهنگ نیز به خوبی نهادینه نشده است.

ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ

کامران گردان با اشاره ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ اظهار داشت: شورا و شهرداری در احداث سایت بازیافت زباله به دنبال درآمدزایی نیست بلکه هدف کاهش هزینه ها و رعایت مسائل زیست محیطی است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه امروزه زباله به مباحث قابل توجهی تبدیل شده است، گفت: سیاست شورا در خصوص بازیافت زباله درآمدزایی نیست بلکه توجه به مباحث زیست محیطی است تا از بازیافت پسماندها استفاده های بهتری داشته و زباله ها مجددا به چرخه زمین برگردد.

حمید بادامی نجات با اشاره به درخواست سرمایه گذار بخش خصوصی برای احداث سایت بازیافت و تبدیل زباله به مواد آلی افزود: باید علاوه بر مطالعات طرح پیشنهادی از تجربیات شهرها و استانهای ناموفق در اجرای اینگونه طرحج ها برای پیشگیری از بروز مشکلات آتی در این زمینه استفاده کرد.