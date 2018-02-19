کاهش ۶درجه ای دمای هوای کردستان/ورودسامانه بارشی جدید از چهارشنبه

علی پناهی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه بارشی که از ظهر روز جمعه وارد استان شده و بارش باران وبرف را به دنبال داشته است، گفت: شرایط بارش تا ظهر امروز دوشنبه در استان ادامه دارد و از بعدازظهر هم به طور پراکنده شاهد بارش اعم از برف و باران خواهیم بود.

وی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان کردستان طی فردا و پس فردا عنوان کرد: روز سه شنبه بارشی در استان نداریم و پدیده موجود در این روز تشکیل مه و کاهش شش درجه ای دمای هوا است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود از بعد از ظهر روز چهارشنبه هفته جاری سامانه بارشی دیگری وارد استان شود، این سامانه تا چهارشنبه هفته آینده به طور متناوب موجب بارش در سطح استان خواهد شد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی کردستان به میزان بارندگی طی ۲۴ ساعت گذشته دراستان اشاره کرد و گفت: در ایستگاه های هواشناسی سنندج ۲۲ میلی متر، سقز ۱۷، قروه ۸، بیجار ۱۸، مریوان ۳۹، زرینه ۲۱، بانه ۲۴، کامیاران ۳۲، هزارکانیان ۲۷، بابارشانی ۹، بهارستان ۸ و سروآباد هم ۳۹ میلی متر باران ثبت شده است.

پناهی ادامه داد: در ایستگاه های هواشناسی دهگلان ۱۵ میلی متر، آویهنگ ۱۵، سلین ۴۷، گل تپه ۳۴، قاملو ۱۶، دیواندره ۸، جاجی ممدان ۲۰، موچش ۵۲، یاسوکند ۶ و سراب شهرک هم ۱۷ میلی متر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی بیان کرد: میزان برف اندازه گیری شده هم در بیجار ۳ سانتی متر، زرینه یک، هزارکانیان دو سانتی متر، حاجی ممدان ۹ و سراب شهرک هم ۹ سانتی متر بوده است.

در حال حاضر بارش در سراسر استان کردستان ادامه دارد و میزان بارش در سنندج نیز از صبح امروز با شدت بیشتری وجود دارد و در حال حاضر بارش ها نیز اکثرا به صورت برف است.

همچنین بر اساس اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان هم اکنون تردد در تمامی جاده های اصلی استان کردستان جریان دارد و تنها در دو مسیر سروآباد - هورامان و سقز - مریوان تردد با زنجیر چرخ ممکن است.

همچنین پلیس راه استان کردستان اعلام کرد رانندگان وسائل نقلیه باید برای تردد در گردنه های ضعب العبور استان کردستان زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

طی روز گذشته و امروز نیز پروازهای فرودگاه سنندج به دلیل شرایط نا مناسب جوی لغو شده است.

دیروز همچنین شدت بارش ها در استان کردستان باعث شد تا مدارس شهرستان های مریوان، دیواندره و بخش کلاترزان سنندج نیز تعطیل شود.