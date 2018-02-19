توسعه اشتغال در اولویت است/ رفع موانع کارآفرینی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح دوشنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر، اظهار داشت: یکی از بحث هایی که دولت با جدیت پیگیر اجرای هرچه بهتر آن است اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: به دنبال توزیع اعتبار بدون برنامه نیستیم اما طرح های اقتصاد مقاومتی باید بدون وقفه و بهانه تراشی‌های بی‌مورد انجام شود.

استاندار بوشهر عنوان کرد: توزیع پول بدون برنامه اشتغال نمی‌آورد و یکی از تاکیدات دولت برای هزینه‌کردها ایجاد اشتغال پایدار است.

وی خطاب به فرمانداران بیان کرد: بحث اشتغال در شهرستان‌ها بصورت ویژه دیده و ظرفیت های هر شهرستان شناسایی شود.

گراوند افزود: افرادی که با قصد و نیت واقعی اشتغال مراجعه می‌کنند باید بدون موانع به کار آنها رسیدگی شود و تسهیلات دریافت کنند.