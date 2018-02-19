تسهیل در دسترسی آسان مردم به کتاب در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی صبح امروز در جریان بازدید از کتاب شهر سنندج اظهار داشت: در شرایط فعلی باید برنامه اصلی متولیان این بخش در راستای تسهیل در دسترسی مردم به کتاب باشد و توجه به این مهم باید به عنوان یکی از اولویت ها در دستور کار قرار گیرد.

وی ضمن اشاره به ظرفیت های بالای کتاب و کتابخوانی در استان کردستان، یادآور شد: هر چند که معمولا در آمارها اعلام می شود که شمار کتابخوان در جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است ولی باید توجه داشت که متاسفانه زیرساخت های ایجاد شده متناسب با نیازهای مخاطب نیست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان گفت: در حال حاضر بخش زیادی از برنامه های ما در حوزه کتاب مربوط به برنامه ریزی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه است، که باید توجه داشت که ابتدا زیرساخت های لازم را ایجاد کرد و سپس مردم را به کتابخوانی دعوت کرد.

وی به اهمیت تسریع و تسهیل در میزان دسترسی مردم به کتاب اشاره کرد و افزود: توزیع عادلانه فضاهای کتابخانه ای در مناطق مختلف شهر و روستا در استان کردستان مهمترین عامل در راستای افزایش سرانه مطالعه است و به همین دلیل در اولویت قرار گرفتن این مهم باید مورد توجه حدی باشد.

احمدی با بیان لزوم حضور بخش خصوصی برای تسهیل در میزان دسترسی مردم به کتاب، عنوان کرد: دولت به تنهایی نمی تواند در این حوزه نقش آفرین باشد و باید بخش خصوصی با تسهیلات ارائه شده از سوی نهادهای دولتی در این بخش سرمایه گذاری کند.

وی با بیان اینکه به هر میزان که شمار کتاب خانه های دولتی افزایش می یابد، باید شمار کتاب فروشی ها و انتشارات بخش خصوصی نیز توسعه یابند، اظهار داشت: بخش خصوصی می تواند با خلاقیت و نوآوری های مختلف مردم را برای خرید کتاب تشویق کند و در همین راستا انتظار می رود که تمامی مسئولان در این زمینه بخش خصوصی را حمایت کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان در پایان گفت: تلاش برای ترویج کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه یک وظیفه عمومی برای همه مدیران و مسئولان است و به همین دلیل انتظار داریم که در سایت گذاری های کلان استانی نیز این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.