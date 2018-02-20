علی قربانی تاثیرگذارترین و جباروف بهترین بازیکن استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه آبی پوشان تهران شرایطی به مراتب بهتر نسبت به ابتدای فصل دارند، اما آنها هنوز به جمع تیم های حاضر در کورس صدرنشینی نرسیده‌اند و البته بسیار بعید و تاحدودی محال است که تا پایان این فصل رنگ صدر جدول را ببینند. هرچند قرار گرفتن در رده دوم جدول و تکرار عنوان نایب قهرمانی خیلی دور از ذهن نیست.

استقلالی‌ها در پایان هفته نخست لیگ قهرمانان با یک امتیاز و به لطف مساوی با گل زده در خانه حریف در صدر جدول قرار دارند، برای حفظ صدرنشینی در هفته دوم کار سختی دارند. آنها باید به مصاف نایب قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا بروند و این دیدار به رغم میزبانی استقلال، در کشور عمان برگزار می‌شود.

در این مطلب بیشتر به بررسی عملکرد بازیکنان استقلال در لیگ برتر می‌پردازیم تا ببینیم در آستانه دیدار حساس این تیم مقابل الهلال بهترین نفرات این تیم کدام بازیکنان هستند.

* قربانی و جباروف، بهترین گلزنان

در بین بازیکنان این تیم در حال حاضر علی قربانی و سرور جباروف هر کدام با ۴ گل زده بهترین گلزنان هستند. محسن کریمی و فرشید اسماعیلی هم هر کدام با ۳ گل در این جدول در رده بعدی قرار دارند.

* شجاعیان بهترین پاسور

داریوش شجاعیان با ۴ پاس گل از این حیث بهترین عملکرد را در بین بازیکنان استقلال دارد. علی قربانی و فرشید اسماعیلی هر کدام با ۳ و وریا غفوری با ۲ پاس گل بعد از شجاعیان بهترین پاسورهای این تیم هستند.

* علی قربانی تاثیر گذارترین بازیکن

علی قربانی با ۴ گل و ۳ پاس گل ارزشمند ترین و امتیاز آور ترین بازیکن استقلال محسوب می شود و پس از او فرشید اسماعیلی با ۳ گل و ۳ پاس گل در جای دوم قرار می گیرد.

* چشمی، خشن ترین بازیکنان

روزبه چشمی با ۷ اخطار خشن ترین بازیکن این فصل استقلال است و پس از او فرشید باقری با ۴، میلاد زکی پور و داریوش شجاعیان هر یک با ۳ اخطار در رده های بعدی قرار دارند.

* آمار عجیب استقلالی ها در ورزشگاه آزادی

سرور جباروف، فرشید اسماعیلی و محسن کریمی که از بهترین گلزنان این تیم هستند صد در صد گل های خود را در دیدارهای خانگی استقلال و در ورزشگاه آزادی زده اند. علی قربانی نیز ۳ گل از ۴ گلی که برای تیمش زده در بازی های خانگی به ثمر رسانده است.

علی قربانی و فرشید اسماعیلی که با ۳ پاس گل عملکرد خوبی دارند هر ۳ پاس گل خود را در ورزشگاه آزادی داده‌اند و این دو هیچ پاش گلی خارج از تهران نداشته‌اند. داریوش شجاعیان هم ۳ پاس از ۴ پاس گلش را در ورزشگاه آزادی و در دیدارهای خانگی این تیم داده است.

همچنین روزبه چشمی که با ۷ کارت زرد خشن ترین بازیکن استقلال است، ۵ بار در خانه و تنها ۲ بار خارج از خانه از داوران کارت زرد گرفته است.

* جباروف و ابراهیمی بهترین های آسیایی استقلال

در لیگ قهرمانان آسیا نیز شرایط آماری این تیم کاملا مشخص است. به این ترتیب که سرور جباروف و امید ابراهیمی با نمره ۸/۱ بهترین عملکرد را داشته‌اند. علی قربانی و داریوش شجاعیان نیز با نمره های ۷/۲ در رده بعدی قرار دارند.

* چشمی، پر خطا ترین در آسیا

در آسیا هم روزبه چشمی با ۳ خطا خشن ترین و پر خطا ترین بازیکن استقلال است. پژمان منتظری، سرور جباروف و علی قربانی نیز هر کدام با دو خطا بعد از چشمی بازیکنان پر خطای تیم استقلال هستند.