هدررفت شدید آب در جم/ میزان تخصیص آب ۲ برابر استاندارد است

شاپور رجایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت میزان برداشت و مصرف آب در جم بیان داشت: سالانه ۵۵ میلیون مترمکعب آب از دشتهای جم و ریز برداشت میشود.
مدیرعامل آب منطقهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: شش میلیون مترمکعب از آب برداشتی مربوط به آب و فاضلاب شهری و روستایی شهرستان جم است که مجموعا ۱۱ درصد برداشتها را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه ۳.۵ میلیون مترمکعب حجم آب برداشتی سالیانه صنعت است گفت: این میزان حدود ۵.۵ درصد برداشتها را شامل میشود و ۴۶ میلیون متر مکعب برداشت سالیانه آب در حوزه کشاورزی شهرستان جم است که ۸۳ درصد برداشت های آب را تشکیل می دهد.
تخصیص دو برابری آب به جمیها
رجایی به سرانه استاندارد تعریف شده در وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: باید ۱۵۹ لیتر آب به ازای هر نفر در اختیار ادارات آبفا و آبفار قرار دهیم که در مجموع رقمی معادل ۴ میلیون مترمکعب آب به صورت سالیانه باید در حوزه شهری و روستایی شهرستان جم بر اساس سرانه جمعیتی مصرف شود.
مدیرعامل آب منطقهای استان بوشهر تاکید کرد: در حالی که سرانه کنونی آب تولیدی به ازای هر نفر در شهرستان جم، ۳۰۹ لیتر است که ۱۵۰ لیتر(دو برابر) بیشتر از استاندارد کشوری است و نشان می دهد هم در بحث الگوی مصرف و هم فرسودگی شبکه با مشکلات جدی مواجه هستیم.
تشریح چشمانداز تامین آب
این مسئول اظهار داشت: طبق پیشبینیهای انجام شده، در افق سال ۱۴۰۴، نیاز به ۱۴ میلیون مترمکعب آب برای حدود ۹۳ هزار نفر جمعیت پیش بینی شده شهرستان جم وجود دارد.
رجایی تاکید کرد: این رقم در سال ۱۴۱۰، به ۱۷ میلیون مترمکعب در سال برای ۱۱۵ هزار نفر جمعیت و در سال ۱۴۲۵ به ۲۱ میلیون متر مکعب برای ۱۹۰ هزار نفر جمعیت شهرستان جم میرسد.
وی افزود: در واقع در افق ۱۴۲۵ برای تامین نیاز آبی شهرستان جم به سالانه ۲۱ میلیون متر مکعب آب نیاز است.
رجایی با ببان اینکه در افق ۱۴۲۵، میزان تولید آب از پروژه آبرسانی جم، ۱۵ میلیون مترمکعب در سال است گفت: تولید آب سد باغان هشت میلیون متر مکعب در سال است که مجموعا ۲۳ میلیون مترمکعب است.
نوسازی شبکه های فرسوده
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: این ۲۳ میلیون بیش از نیاز آبی ۲۱ میلیونی برای سال ۱۴۲۵ شهرستان جم است و بر اساس سرانه استاندارد تعریف شده وزارت نیرو، تا سال ۱۴۲۵ مشکلی در تامین آب شهرستان نخواهیم داشت.
مدیرعامل آب منطقهای استان بوشهر ادامه داد: یکی از مشکلات مهم شهرستان جم، فرسودگی شدید شبکه های آب رسانی و هدررفت شدید آب در این شهرستان است.
وی تاکید کرد: با توجه به مشکلات شدید جم و دشتستان، پیشنهاد تامین ۸.۵ میلیارد تومان برای نوسازی شبکه های فرسوده را ارائه کردیم تا از محل تنش آبی یا هر محل دیگری این رقم تامین شود.
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