پهپاد ویژه جستجو تا ساعتی دیگر به منطقه اعزام می شود

غلام محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در دنا کوه افزود: تیم تخصصی از بخشهای مختلف هوانوردی به منطقه وارد شده و چند نقطه احتمالی سقوط هواپیما مشخص شده است.

وی بیان داشت: این نقاط به صورت فنی توسط کارشناسان مشخص شده است.

زارعی با بیان اینکه این نقاط بسیار مرتفع هستند، گفت: به صورت زمینی دسترسی به این نقاط بسیار سخت است و نیروهای امدادی باید با بالگرد به این نقاط اعزام شوند.

وی افزود: در کنار عملیات جستجوی زمینی که از صبح آغاز شده امکان پرواز پهپادها نیز فراهم شده و بهترین پهپادها که ارتفاعات بالا پرواز می کنند به منطقه اعزام خواهند شد.

زارعی اظهار داشت: در اولین پرواز بالگرد نتیجه ای حاصل نشد و بالگردهای هوانیروز و پهپاد ویژه نیز برای جستجو اعزام می شوند.

وی افزود: امیدواریم که قبل از ظهر به نتیجه برسیم و نشانه ای از هواپیما یافت شود.