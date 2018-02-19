حضور در اردوهای جهادی تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، هسته توانمند سازی حرکت های جهادی همزمان با آغاز دوره جدید اردوهای جهادی نوروز و افزایش داوطلبان متقاضی شرکت در اردوها، برای تسهیل حضور جهادگران، اقدام به راه اندازی سامانه «همه باهم» کرده است.

داوطلبان می‌توانند با این سامانه از شرایط برگزاری اردوهای جهادی مختلف در سراسر کشور مطلع گردند. همچنین گروه های جهادی نیز قادر به ثبت درخواست نیروی متخصص و عمومی در این سامانه هستند.

مزیت های این سامانه سهولت دسترسی و ارتباط بین گروه و داوطلب، امکان ارائه درخواست متخصص در یک عرصه خاص و جستجوی مکان و زمان اردوی جهادی و نیز تسهیل در روند برگزاری اردوهای جهادی از طریق جلب مشارکت گروه های متقاضی و آگاهی از نیاز آنها به نیروهای عمومی و متخصص است.

متقاضیان می توانند درخواست خود برای شرکت در اردوهای جهادی و اعلام نیاز به نیروی متخصص در برگزاری اردوها را از طریق ربات تلگرامی @hamebaham_bot ارسال کنند.