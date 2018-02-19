مردم ازاختلاس و بیکاری در رنج هستند/۹ بار تحقیر آمریکا توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید خرمدل در همایش بسیجیان شهر بوشهر اظهار داشت: امروز استکبار جهانی با ایجاد تنش، درگیری و جنگ در بین مسلمانان میخواهند کارکرد دین در مدیریت و اداره کشورهای اسلامی را ازبین ببرند.
خرم دل با تاکید بر اینکه ایران اسلامی منادی تفکر الهی و دینی است، ادامه داد: تفکر دینی و الهی نظام ایران اسلامی دشمنی همهجانبه استکبار به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه برای تفکر دینی و الهی باید جان فدا کرد و هزینهها متحمل شد، افزود: استکبار بدنبال شکلگیری یک جنگ تمام عیار دینی علیه اسلام و ایران اسلامی است.
جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر با اشاره به راهبردهای دشمنان علیه ایران اسلامی، بیان داشت: مایوس کردن مردم از اسلام، ارزشهای الهی، انقلاب و نظام یکی از راهبردهای دشمن علیه ایران اسلامی است.
خرم دل با تاکید بر اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران نه تنها در منطقه بلکه در عرصههای جهانی نیز در اوج عزت و اقتدار است، گفت: اگر امروز مردم ایران اسلامی پیروز میدانهای سوریه و عراق هستند بخاطر این است که در برابر دشمنان و دشمنیهای آنها مایوس نشدهاند.
وی با تاکید بر اینکه حضور موفق و پیروزمندانه ایران اسلامی در میدانهای عراق و سوریه باعث تحقیر و ذلت استکبار و برخی از کشورهای مزدور منطقه شده است، خاطرنشان کرد: هر جا تفکر ایرانی فعال باشد موجب تحقیر، سرافکندگی و ذلت آمریکا و دشمنان اسلام شده است.
جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر با بیان اینکه تحقیر فرهنگ غنی ایران از دیگر راهبردهای دشمن در جهت مقابله با نظام ماست، یادآور شد: آمریکا در چهار دهه عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران ۹ بار بطور اساسی و به شکل گسترده مورد تحقیر ایران قرار گرفته که آخرین بار آن دستگیری سربازان آنها در خلیج فارس است.
جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر تاکید کرد: فرهنگ ایران اسلامی ریشه در طول تاریخ و اسلام دارد.
جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر با تاکید بر اینکه هر زمانی مردم گرد اسلام و ولایت فقیه باشند راه به جایی نخواهند برد، گفت: استکبار با تهدید نظامی و تحریم میخواهند مردم ایران را بترسانند.
خرم دل با اشاره به اینکه خون شهدا و ولایت فقیه، ایران را در اوج عزت و اقتدار نگه داشته است، افزود: حضور گسترده مردم در ۲۲ بهمن، ۹ دی و روز قدس رفراندم و آری مردم به انقلاب و تعهد به امام(ره)، رهبری و شهداست که تا به امروز ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از رموز موفقیت ما در عرصه بینالملل اتحاد و همدلی است، گفت: مسائل جناحی و گروهی در پیشرفت و سربلندی کشور باید کنار گذاشته شود و این مسائل نباید اتحاد و همدلی مردم از بین ببرد.
جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر با بیان اینکه مردم از فساد، رانت، اختلاس، گرانی و بیکاری در رنج هستند، ادامه داد: مسئولین دولتی و قضایی در این زمینه باید نهایت تلاش برای خدمت به مردم داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه نقطه ضعف ما در مسائل اقتصادی است، افزود: در حال حاضر استکبار سعی دارد مردم و نظام ایران اسلامی را در مبارزه اقتصادی تحت فشار قرار دهد.
خرم دل اعتقاد و اعتماد به نیروهای داخلی در رفع مشکلات اقتصادی میتواند مشکلات ما را در این زمینه به حداقل برساند، گفت: بهترین راه حل مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است.
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