به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دانشفر در جلسه بهبود کیفیت سوادآموزی استان بوشهر به لزوم استفاده از رایانه در برنامههای سواد آموزی و تبلور دولت الکترونیک اظهار داشت: برای کاربردی کردن سواد با مهارتهای مورد نیاز سوادآموزان، برای یکصد نفر از سوادآموزان دوره انتقال در ۶ منطقه و شهرستان استان اجرایی میشود.
وی افزود: تمام فرایند آموزش طرح آموزش رایانه زیر نظر بنیاد ICDL ایران شعبه استان بوشهر انجام خواهد گرفت.
معاون سوادآموزی اداره کل اموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: طبق قرارداد منعقده بین دو دستگاه تنها معرفی سوادآموز و تامین هزیه آنها بر عهده حوزه سواد آموزی استان بوشهر است و تامین مربی، کارگاه و تجهیزات به عهده بنیاد ICDL ایران شعبه استان بوشهر قرار دارد.
دانشفر بیان کرد: این طرح در شهرستانهای بوشهر، دشتستان، گناوه، جم، کنگان، گناوه و منطقه کاکی به اجرا در خواهد آمد و سوادآموزانی که این دوره را با موفقیت طی نمایند مدرک معتبر بینالمللی صادر خواهد شد.
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